UdeG y DIF Jalisco sellan alianza por la atención social

. Maye Villa de Lemus y Karla Planter.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco (DIF Jalisco) firmaron un convenio general de colaboración que permitirá desarrollar proyectos de impacto social en beneficio de las familias de la entidad. El acuerdo contempla acciones en investigación, formación profesional, innovación tecnológica, servicio social y atención a grupos prioritarios.

La Rectora General, maestra Karla Planter Pérez, subrayó que la firma responde al compromiso institucional de contribuir a la solución de los principales retos sociales que enfrenta Jalisco. “Tenemos retos que son definitorios para construir la sociedad que queremos y la sociedad que necesitamos. El DIF y la Universidad de Guadalajara tenemos mucho que hacer; esta alianza irá más allá de una firma, porque esta universidad está comprometida con los retos que nos desafían”, afirmó.

Entre los proyectos destacados se encuentran iniciativas en nutrición infantil, investigación aplicada y atención a personas con neurodivergencias, aprovechando las capacidades científicas y tecnológicas de la universidad. Planter Pérez anunció la potenciación del laboratorio de leche materna y la vinculación de estudiantes mediante servicio social y prácticas profesionales.

Por su parte, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, señaló que la colaboración fortalecerá la capacidad institucional para responder a los desafíos sociales mediante acciones sustentadas en evidencia y conocimiento especializado. “Hoy celebramos más que la firma de un convenio; celebramos la convicción compartida de que cuando las instituciones unen capacidades podemos generar mejores respuestas para las familias de Jalisco”, expresó.

El Coordinador General de Vinculación de la UdeG, Luis Gustavo Padilla Montes, destacó que el acuerdo dará paso a convenios específicos con distintos centros universitarios en áreas como salud comunitaria, telemedicina, nutrición, derechos de la niñez, asistencia social, desarrollo comunitario, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos.

De esta manera, la alianza entre la UdeG y el DIF Jalisco se proyecta como un esfuerzo estratégico para transformar el conocimiento universitario en beneficios concretos para niñas, niños, personas mayores, con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. (Con información de la UdeG)