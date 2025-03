“Me arrebataron el celular y supe que era una extorsión”: El modus operandi de los montachoques en CDMX

Montachoques Montachoques (La Crónica de Hoy)

Mariana conducía por Insurgentes Sur una tarde de viernes cuando sintió un impacto en la parte trasera de su auto. Se orilló para verificar los daños, pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre y una mujer descendieron del vehículo que la había chocado.

“Me gritaban que les pagara el golpe, que no querían seguros ni policías, que si no accedía, las cosas se pondrían feas”, cuenta. El miedo la paralizó. Los agresores no solo la presionaban verbalmente, también se acercaban con una actitud intimidante. Ella intentó llamar a su aseguradora, pero la mujer le arrebató el celular. “En ese momento, supe que no era un simple accidente. Me estaban extorsionando”, relata.

El caso de Mariana no es único. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en los últimos dos años se han recibido 948 denuncias por el delito de montachoques.

Esta modalidad de extorsión se ha vuelto recurrente en vialidades como Insurgentes, Eje Central, Calzada Ermita Iztapalapa, Viaducto y Calzada de Tlalpan, con mayor incidencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Modus operandi: de los golpes a la extorsión





Los montachoques operan con estrategias bien definidas. Uno de los métodos más comunes consiste en generar un accidente de tránsito fingido. El vehículo de los agresores impacta levemente a otro auto para obligar al conductor a detenerse. Acto seguido, los delincuentes bajan del coche y, con agresividad, exigen dinero en efectivo para cubrir los “daños”, evitando a toda costa la intervención de aseguradoras o autoridades.

Otro de los esquemas utilizados es aún más elaborado. Un grupo de personas se distribuye en varios vehículos para acorralar a su víctima, impidiéndole el paso o incluso forzándola a frenar bruscamente. Luego, la rodean y la intimidan para que entregue dinero o pertenencias de valor. En algunos casos, incluso obligan a la persona a acudir a un cajero automático para retirar efectivo.

Mariana recuerda que, cuando intentó resistirse, la mujer que la acompañaba la amenazó: “Sabemos a dónde llamarte si no cumples”. En ese momento, entendió que ya habían obtenido sus datos personales del celular que le arrebataron. El temor la venció y entregó el dinero en efectivo que llevaba consigo. Luego, los agresores se subieron a su coche y desaparecieron entre el tráfico.

Reformas y estrategias contra los montachoques





El crecimiento de este delito llevó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar en 2022 una reforma al Código Penal local para tipificar los montachoques como un delito específico, lo que permitió sanciones más severas. No obstante, el problema persiste. A finales de 2024, el gobierno de la ciudad anunció nuevas reformas al Código Penal para endurecer las penas por extorsión, con castigos de hasta 15 años de prisión y la persecución de estos delitos de oficio.

A la par, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha intensificado sus acciones para combatir estas extorsiones. El secretario Pablo Vázquez informó que se implementará un modelo de atención especializada con una línea de emergencia (55 50 36 33 01) disponible 24/7 para atender denuncias de montachoques y extorsiones.

Además, se creará una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión, la cual brindará acompañamiento integral a las víctimas y reforzará la protección en los lugares donde ocurren estos delitos.

Desde principios de 2024, la SSC ha detenido a 305 personas relacionadas con extorsiones, incluyendo miembros de grupos dedicados a los montachoques. Sin embargo, las cifras de denuncias sugieren que aún queda un largo camino por recorrer.

Cómo evitar ser víctima de un montachoques





Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estos delincuentes:

- Mantener la calma y no bajar del vehículo tras un choque sospechoso.

- No bajar las ventanillas ni responder a provocaciones.

- Llamar al seguro y, si no se cuenta con uno, comunicarse con la policía y denunciar el intento de extorsión.

- Contactar al 911 o al 5208 9898 para solicitar apoyo de una patrulla.

- No aceptar acuerdos económicos informales con los agresores.

- Verificar que cualquier persona que se presente como autoridad tenga identificación y documentos oficiales.

Mariana, después de su experiencia, ahora tiene claras estas precauciones. “En ese momento no supe qué hacer, pero ahora sé que lo mejor es no bajar del auto y llamar a la policía. Lo que me pasó a mí no le debería pasar a nadie más”, concluye.