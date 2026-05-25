Línea 2 del Metro CDMX: ¿Qué estaciones permanecen cerradas? (Cuartoscuro)

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México continúa siendo objeto de trabajos de rehabilitación y modernización a pocos días del inicio del Mundial 2026. Las obras han provocado cierres temporales y afectaciones para miles de usuarios que diariamente utilizan una de las rutas más importantes de la red de transporte capitalina.

Mientras las autoridades aseguran que las remodelaciones estarán concluidas antes del arranque de la Copa del Mundo, los pasajeros continúan enfrentando cambios operativos y restricciones en distintos tramos de la línea que conecta Taxqueña con Cuatro Caminos.





¿Qué estaciones permanecen cerradas en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cierre más reciente afectó el tramo comprendido entre Taxqueña y San Antonio Abad.

Durante la suspensión del servicio, los usuarios únicamente pudieron viajar entre las estaciones Pino Suárez y Cuatro Caminos, mientras se realizaban trabajos de rehabilitación en la zona sur de la línea.

Para atender la demanda de pasajeros, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecieron servicio gratuito entre Taxqueña y Pino Suárez, realizando paradas en cada una de las estaciones afectadas.





Las obras que se realizan en la Línea 2

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que actualmente se intervienen 19 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Según explicó, las obras buscan dejar las instalaciones funcionales y en óptimas condiciones antes del Mundial 2026. Entre los trabajos ya concluidos se encuentra la remodelación de la estación Taxqueña.

Rubalcava reconoció que los recursos para estas mejoras llegaron hace menos de dos meses y medio, situación que obligó a acelerar el ritmo de los trabajos.





¿Cuándo estarán listas las estaciones remodeladas en la Línea 2 del Metro CDMX?

El titular del Metro aseguró que todas las obras estarán terminadas antes del inicio del Mundial 2026.

Además de Taxqueña, señaló que la estación Auditorio se encuentra próxima a concluir su proceso de renovación.

Las autoridades sostienen que el objetivo es mejorar la operación, la seguridad y las condiciones generales de las estaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.