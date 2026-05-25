¿Lloverá este martes 26 de mayo? Pronóstico del clima CDMX

Lluvia en CDMX Se prevé tormenta fuerte en la capital del país, toma tus precauciones.

Mantén preparado tu paraguas, porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se pronostican por la mañana y hasta mediodía temperaturas máximas de hasta 27 °C.

Por la noche, la temperatura descenderá a los 15 °C y se espera entre un 40% y 60 % de probabilidad de lluvia que puede ir acompañada de actividad eléctrica.

¿A qué hora se espera la lluvia en CDMX?

Se prevé que la precipitación inicie en la ciudad a partir de las 16:00 hrs y se incremente a lo largo de la tarde-noche, así que no salgas a la calle sin tu impermeable.

Recomendaciones para los días de precipitaciones intensas

Si vas a salir de casa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina el camino para llegar a las zonas de menor riesgo.

No tires basura en la vía pública.

En caso de granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras.

Si existe caso de deslave o rodamiento de piedras, evacua inmediatamente.

Si viajas en auto: