¿Lloverá este martes 26 de mayo? Pronóstico del clima CDMX

Mantén preparado tu paraguas, porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se pronostican por la mañana y hasta mediodía temperaturas máximas de hasta 27 °C.
Por la noche, la temperatura descenderá a los 15 °C y se espera entre un 40% y 60 % de probabilidad de lluvia que puede ir acompañada de actividad eléctrica.
¿A qué hora se espera la lluvia en CDMX?
Se prevé que la precipitación inicie en la ciudad a partir de las 16:00 hrs y se incremente a lo largo de la tarde-noche, así que no salgas a la calle sin tu impermeable.
Recomendaciones para los días de precipitaciones intensas
Si vas a salir de casa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina el camino para llegar a las zonas de menor riesgo.
- No tires basura en la vía pública.
- En caso de granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras.
- Si existe caso de deslave o rodamiento de piedras, evacua inmediatamente.
Si viajas en auto:
- Enciende las luces intermitentes para que te vean.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia.
- Evita que los vidrios del carro se empañen.
- No cruces lugares inundados.
- En caso de quedar atascado, llama al 911.