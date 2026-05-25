De las vías a tu corazón: requisitos para adoptar a los perritos rescatados del Metro CDMX ¿Quieres tener una mascota? Conoce cómo puedes adoptar a los perritos rescatados del Metro CDMX (@ctcdelmetro)

Si estás pensando en tener una mascota, en el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX podrás adoptar a alguno de los perritos que han sido rescatados en este transporte capitalino.

Desde perritos grandes, pequeños, juguetones o tranquilos, en el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX podrás encontrar a tu compañero ideal; conoce cómo adoptar a un perrito y cuáles son los requisitos.

¿Qué es el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX?

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro CDMX es un albergue temporal para el cuidado de perritos que han sido rescatados en las zonas de vías de algunas de las 12 líneas que integran la red.

El CTC fue inaugurado en 2017, cuidando desde entonces a los perritos que han sido encontrados en el Metro y proporcionándoles atención médico-veterinaria hasta que son adoptados.

El albergue se encuentra ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6.

¿Qué necesitas para adoptar a un perrito rescatado del Metro?

Si quieres adoptar a alguno de los perritos que han sido rescatados del Metro de la CDMX, estos son los documentos que deberás presentar:

Formato para la adopción de caninos, el cual podrás encontrar en la página oficial del CTC.

Copia del INE u otro documento oficial.

Copia del comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad: luz, agua, predial o teléfono).

¿Cómo adoptar a un perrito rescatado del Metro CDMX?

Para adoptar un perrito rescatado del Metro CDMX, deberás presentarte en el CTC y entregar los documentos antes mencionados.

Una vez que los hayas entregado, el CTC programará una visita domiciliaria y, de cumplir con los requisitos, se agendará una fecha de entrega del perrito, el cual se te dará bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Cómo ayudar al Centro de Transferencia Canina si no puedes adoptar?

En caso de que no esté en tus posibilidades adoptar, el Centro de Transferencia Canina también acepta donaciones de alimento, collares, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes y materiales reciclados como cobijas, suéteres, calcetines de bebé, así como materiales de curación.

Esto se debe a que el CTC opera a partir del altruismo que recibe de otras personas, pues no cuenta con un presupuesto asignado para su manutención.

Por otra parte, si no puedes donar, también puedes acudir al CTC para pasar tiempo con los cachorros y jugar con ellos.