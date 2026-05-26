¿Sigue la manifestación del CNTE en CDMX?: Estas son las calles afectadas hoy martes 26 de mayo

Se preparan para continuar protestas (Camila Ayala Benabib)

La marcha de los integrantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continua. Se han instalado en la avenida 5 de mayo y se espera que las protestas bloqueen varias vialidades adyacentes.

Continúan las protestas: manifestantes buscan llegar al Zócalo

El gobierno de la capital tiene previsto que la marcha llegue a los mil manifestantes, según la agenda de movilizaciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Los miembros de la CNTE ya habían planteado bloquear el Eje Central Lázaro Cárdenas si no se les permitía avanzar hasta el la plancha del Zócalo, donde trabajan en los preparativos del Fan Fest. La Coordinadora Nacional se encuentra reacia al diálogo con organizaciones de gobierno como la SEP hasta que no se cumplan todas sus demandas. Amenazan con continuar las protestas hasta el inicio del mundial si es necesarios.

¿Cuáles serán las calles afectadas por la marcha de la CNTE hoy 26 de mayo?

Se espera que la demostración abarque hasta Paseo de la Reforma y bloquee la Avenida Juárez. Cabe destacar que en esta última vialidad también se encontrarán padres y madres de los 43 de Ayotzinapa manifestándose, por lo que la concentración alrededor del Hemiciclo a Juárez será de mayor número.