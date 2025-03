Regulación de vehículos eléctricos: “es para sacarle dinero a la gente”, opinan ciudadanos

Todo vehículo que alcance los 25 km/h necesitará placas y tarjeta de circulación (Rogelio Morales Ponce)

Las motos y bicicletas eléctricas se han consolidado como una opción de transporte más asequible, ecológica y eficiente en la Ciudad de México —que enfrenta problemas de movilidad a diario como el tránsito vehicular y la demanda del transporte público como el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y más, en horas pico—. Se estima que hay más de 1 millón de estos vehículos eléctricos en la capital (según el Gobierno local).

Recientemente se informó que este tipo de vehículos serán regulados por seguridad de las y los capitalinos; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que durante los últimos tres meses ocurrieron 106 muertes por accidentes viales, de las cuales el 49 por ciento fueron provocadas por usuarios de motocicletas eléctricas.

Si su velocidad alcanza más de 25 kilómetros por hora se considerarán como motos y tendrán que adaptarse a las reglas de tránsito actuales, requerirán placas, tarjeta de circulación y el conductor deberá tener licencia.

Motociclistas, principales victimas en accidentes de tránsito

Durante el último sexenio, 2019 - 2024, los motociclistas registraron los porcentajes más altos de personas lesionadas y fallecidas en hechos de tránsito.

De 152 mil 145 personas lesionadas, de enero de 2019 a junio de 2024, el 43 por ciento fueron motociclistas, es decir 65 mil 808. Y los motociclistas fallecidos fueron 896 de 2 mil 486 personas que murieron en accidentes de tránsito, lo que representa el 36 por ciento del total. Lo anterior, de acuerdo con el reporte sexenal de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad capitalina.

Crónica platicó con personas propietarias de estos vehículos y la mayoría están en contra de las regulaciones, muchos de los encuestados aseguraron que son dueños de motocicletas y adquirieron una eléctrica para economizar más; también lo vieron como una opción más segura para transportar a menores y porque cuidan el medio ambiente.

Uno de los argumentos más mencionados fue que las motos eléctricas han solucionado los problemas de movilidad, que ya no están sujetos al transporte público y representaron una alternativa asequible al no adquirir una moto o auto, además de que las adquirieron por necesidad y no por lujo. Quienes se mueven en las inmediaciones del Zócalo señalaron que son la mejor opción para transportarse por las calles peatonales.

También argumentaron que el Gobierno tenía otras problemáticas que resolver como la inseguridad, la escasez de agua y también las fallas del Metro, antes de exigir placas y tarjetas de circulación a quienes usan este tipo de vehículos, precisaron que sólo quieren “sacarle dinero a la gente”.

Otros sugirieron que primero se establezcan reglas y quienes las incumplan sean sancionados, ya que el hecho de regularizar este tipo de vehículos desalienta a las personas a usarlos, “se trata de vehículos amigables con el medio ambiente y en la ciudad también hay problemas de contaminación”.

“Siempre vamos a preferir lo que nos convenga, lo más barato. Aunque no cuide el medio ambiente. Si nos piden licencia para estos, lo voy a vender y voy a seguir usando mi moto, porque no estamos para este tipo de gastos. Es una necesidad, no un lujo”.

Baches y automovilistas, peligro para estos vehículos

Los usuarios aseguran que la infraestructura vial no es la adecuada para este tipo de vehículos debido a que las calles se encuentran “llenas de hoyos” y la regulación que busca salvar vidas, según la jefa de Gobierno, podría incrementar los accidentes.

También advirtieron que al tener las mismas reglas que una motocicleta y al ser más pequeñas, pueden pasar desapercibidas por los automovilistas y motociclistas.

Alertan riesgos por condiciones de la infraestructura vial FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Se debe de incentivar su uso porque beneficia al medio ambiente

De los entrevistados, hubo un par que están de acuerdo con la regulación pero comentaron que el Gobierno debe de promover su uso ya que se trata de opción ecológica de movilidad y buscar soluciones que permitan su integración efectiva en las calles de la ciudad. Uno de ellos comentó que ya tuvo un accidente en su vehículo eléctrico y fue tan fuerte como uno en una motocicleta.

“Debe de haber alguna compensación como beneficios fiscales para quienes las usan, para que la gente vea que hay una ventaja y no las dejen de comprar o de usar. Porque su uso también beneficia al medio ambiente”.

También visualizan que, de no ser así, se perderá la oportunidad de negocio, que se encuentra en pleno auge, para quienes se dedican a su venta; lo que resultará en “perdida de empleos”.

Es una medida “a bote pronto”

En entrevista con Crónica, el diputado panista local, Federico Chávez, también vicepresidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, dijo que está a favor de que haya una regulación, pero consideró que se trata de una medida improvisada, “a bote pronto y recaudatoria”.

Aseguró que sí se deben de regular este tipo de vehículos, pero no como lo planean hacer, “sí hay una crisis y hay un caos pero no se resolverá emplacando todas y haciendo un padrón de los vendedores. Eso no va a servir de nada”.

“Hay que ordenar poco a poco. Lamentablemente, como otras visiones de movilidad que tiene la jefa de Gobierno, parece más una medida recaudatoria que una preocupación por ordenar la ciudad. Su solución es: hago el padrón, los obligo a emplacar y eso en qué va a cambiar. No estás organizando nada”, comentó.

Además advirtió el riesgo que correrán quienes conducen vehículos que no alcanzan velocidades muy altas, “creo que no están teniendo la visión que sustente verdaderamente una política pública para ordenar, insisto, es más recaudatoria”.

“No quiero decir que pienso mal, pero siempre piensa mal y acertarás y si sólo va de un tema recaudatorio no sirve de nada.

Compartió que es usuario de una bicicleta eléctrica y adelantó que es una medida que, además de dinero, es insegura porque al circular en el arroyo vehicular podría costarle la vida “no creo que sea la salida para quienes buscan moverse con estas alternativas como las bicis eléctricas”.

Recientemente el legislador presentó una iniciativa en el pleno que complementa la propuesta de la mandataria capitalina, para regular de manera “clara y efectiva” el uso de vehículos eléctricos.

Incluye reglas basadas en criterios técnicos como velocidad, potencia y uso, para garantizar seguridad a todos los usuarios.

Entre los principales puntos de la iniciativa están: definir qué es un vehículo motorizado y qué no lo es:

Vehículos que superan los 25 kilómetros por hora y funcionan principalmente por motor deben ser considerados motorizados y regularse como tal. Bicicletas eléctricas y scooters de baja potencia, que no superan dicho kilometraje deben permanecer en la categoría de vehículos no motorizados.

Así como una regulación diferenciada según el tipo de vehículo para evitar que motocicletas disfrazadas de bicicletas eléctricas invadan ciclovías. Establecer límites de velocidad y requisitos de seguridad adecuados para cada categoría. Contar con infraestructura planificada que permita una mejor integración de estos vehículos en la ciudad.