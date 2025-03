Aumentan 40% delitos en Topilejo y Tlalpan únicamente destina 2 patrullas para la “construcción de paz”

Delitos Crímenes en San Miguel Topilejo. (CUARTOSCURO)

Del 2018 al 2024, la incidencia delictiva en el poblado de San Miguel Topilejo aumentó en 40 por ciento, de 128 crímenes que fueron denunciados en el primer año, hasta 193 que la Fiscalía contabilizó en los últimos 12 meses del sexenio anterior. Mientras habitantes denuncian la presencia de bandas criminales que tomaron los caminos y el bosque para operar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no tiene claro el número de operativos, patrullas y elementos policiacos destinados para la zona; la alcaldía Tlalpan únicamente envió dos patrullas para vigilar la zona, mientras que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) desconoce el número de cámaras y botones de pánico instalados en el sitio, así como el presupuesto destinado paro su colocación.

Pobladores y comerciantes conocen qué cárteles operan la zona, “Los Maceros” y los que quedaron a cargo tras la detención de líderes del “Mojarras”, según los vecinos, son quienes realizan homicidios, balean a locatarios, asaltan camiones de transporte público y cobran piso a los negocios de la zona. Ante la poca atención de vigilancia y abusos que se han reportado de mandos policiales y las aparentes pocas acciones para resolverlo, la “cifra negra” delitos solamente queda plasmada en las redes sociales, el método de denuncia más eficaz que los habitantes han encontrado para alertar a los demás cuándo no salir porque los cárteles, dicen, “están sueltos”.

Aumentaron los delitos, pero no los operativos

En el último año, el grupo delictivo terrorista “El Tren de Aragua” ha operado en Topilejo, red de trata de personas internacional que asesinó a Susej y Stephanie en 2023 y abandonó sus restos calcinados en un paraje de ese pueblo. En ese doble feminicidio participaron Euclides “N”, alias “El Morgan”, Nuvia “N”, Alexandra “N” y Jesús “N”, no obstante, la presencia policial, según cifras oficiales, no ha incrementado en grandes números.

El Gobierno de la demarcación reportó, vía transparencia, que para los dos mil 649 kilómetros cuadrados de Topilejo, únicamente se cuenta con dos patrullas para lo que esa administración llama “construcción de la paz”.

Aunque en el último operativo la demarcación presumió — y confirmó a Crónica — la entrega de 30 patrullas para que cuidaran el sitio, el director de Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz de Tlalpan, Israel Polo Carmona, emitió a este periódico datos distintos, quien aseguró que en el operativo conjunto con instancias federales, la alcaldía asignó a 10 elementos de la Policía Auxiliar a bordo de dos patrullas; “dicho servicio está destinado a preservar la seguridad en toda la demarcación, no así en zonas determinadas”, se lee en su respuesta.

Desconocen a los policías y cámaras que vigilan Topilejo

Asimismo, para la SSC también fue imposible determinar el número de policías y patrullas del sector Topilejo, ya que según la dependencia, los elementos y vehículos destinados dependen de las necesidades del servicio. “Dicha información corresponde a esta Coordinación General de Policía de Proximidad “Zona Sur”, sin que pueda ser considerada una respuesta en representación de la Dependencia”, respondieron.

Luego de 20 días, el C5 tampoco conoce el número exacto de cámaras y botones de pánico instalados en Topilejo, así como el presupuesto destinado para su colocación; el organismo pidió más tiempo para buscar la información.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 2018 se registraron 128 carpetas de investigación por delitos de desaparición forzada, robo, secuestro, feminicidio, abuso sexual, acoso, violación, robo de vehículo y robo a casa habitación, el menor número en toda la administración pasada. Después, el número de crímenes aumentó, a 132 el año siguiente, 141 en 2020, hasta que alcanzó 195 delitos en el año 2021.

En el 2022 la cifra de incidencia delictiva descendió a 178, pero volvió a subir en el 2023, con 2023 crímenes de este tipo denunciados en la Fiscalía y en el 2024, se alcanzó el número más alto de ilícitos, con 193.

Aunque las alcaldías no tienen facultades para la investigación de delitos, sí pueden participar en operativos de vigilancia y prevención, así como la persecución de delitos in fraganti con Policía Auxiliar contratada a la SSC. En el último conteo del INEGI, se reportó 63.2 puntos de percepción de inseguridad de la población tlalpense, territorio que de septiembre a diciembre aumentó 12 puntos la percepción de riesgo entre su gente.

Historial de denuncias a mandos policiales

En 2023, la Coordinación de Topilejo fue denunciada por ocho personas que presuntamente fueron golpeadas por Abraham Ramírez Mondragón, indicativo “Urano”, Coordinador General de la Policía de Proximidad Zona Sur; Cristopher Castillo Martínez, indicativo “Leónidas”, Director General Regional de la Policía en Tlalpan y Ernesto Torres Hoyos, indicativo “Topilejo”, Director de la Estación Topilejo, los cuales aparentemente violaron los Derechos Humanos de las víctimas y aunque se exigió su destitución, no ocurrió.

“En las partes altas hay narcotráfico, no se hacen revisiones preventivas, los tienen identificados pero no se meten con ellos; saben que se llevan a las víctimas al mirador, las secuestran y ya no aparecen. Cuando oscurece, bajan los transportistas de las unidades. Después de las ocho de la noche no salimos, es difícil porque las patrullas no suben hasta Topilejo; tienen la ruta bien planeada, toman la carretera México - Cuernavaca y se pierden, se cruzan a Morelos; en ese camino nadie vigila, no hay cámaras y en la carretera pasa la Guardia Nacional, pero muy poco”, narró un habitante.

“Nos queda cuidarnos entre vecinos, con los ‘resúmenes nocturnos’ en las redes sociales. Antier sujetos en moto atacaron a balazos a un hombre en la esquina de Popocatépetl y Fujiyama, en Los Volcanes. Eso nadie lo atiende, la policía rara vez viene, nosotros conocemos más a los delincuentes que ellos”.

“El derecho de piso lo controlan ellos (Maceros), tenemos miedo de salir porque Tlalpan ya es famoso por los cuerpos que encuentran en el Ajusco; aquí hay tantas partes rurales que nadie las ve, las patrullas no pasan, es complicado que sea como en el Centro, por eso han tomado las calles para delinquir, ni la alcaldía ni nadie se ha responsable, dan rondines pero no se meten con ellos, no los atacan, con patrullas dando vueltas no se va a resolver nada”, agregó.

“Todos sabemos dónde venden droga, si denunciamos, nos amenazan con tirarnos como todos los cuerpos en el Ajusco, donde están los talamontes, todos ellos protegidos por la policía, porque nadie los agarra y les sirven para tapar a todos los muertos que dejan ahí”, explicó una habitante de identidad reservada.

Ese sector sufrió otro golpe con la muerte del jefe Deiby Asaí en 2024, asesinado por Guadalupe “N”, que inició una riña vecinal y cuando arribó la policía, los pobladores dispararon en contra de las autoridades; cuando intentaron arrestar al responsable, los vecinos trataron de impedirlo.

Crimen Delitos en Topilejo. (CUARTOSCURO)

Detenciones de “Los Maceros” son “para la foto”

Para los habitantes de Topilejo, no funcionó la captura de Jesús Eduardo “N”, “El Macero”, líder del grupo criminal del mismo nombre en 2023, pues aseguran que los subordinados y familiares continúan con el control de la zona, específicamente en la extorsión y en el derecho de piso, con zona de movilidad en la carretera federal México - Cuernavaca.

Tras la detención del “Macero”, el principal colaborador y jefe de escoltas, José Luis “N”, alias “El Baños”, “El Luigi” o “Harry Potter”, asumió el liderazgo de la organización delictiva.

“Lo del Mojarras fue para la foto, pero no ven que la inseguridad va más allá de eso, la droga, las desapariciones y sobre todo la falta de vigilancia, no les importa subir hasta acá. Si nos cobran piso tampoco hacen nada; ellos sabían de cómo actuaba Leónidas y no lo castigaron ¿Crees que nos van a proteger? Con esos arrestos ¿Se acabó el cobro de piso? No. En la noche esto es una boca de lobo, a las orillas las abandonaron, pero también vivimos aquí y son el nido perfecto para los delincuentes”, comentó un vecino de Topilejo.