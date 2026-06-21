IECM aprueba nuevo reglamento para fortalecer funciones y rendición de cuentas de las COPACO

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un nuevo Reglamento de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y de las Coordinadoras de Participación Comunitaria, con el objetivo de fortalecer la organización, funcionamiento, transparencia y eficacia de estos órganos de representación ciudadana en las unidades territoriales de la capital.

La normativa sustituye y actualiza el marco regulatorio vigente desde 2019, a partir de la experiencia acumulada durante la operación de las COPACO y de los resultados obtenidos mediante grupos focales, reuniones de trabajo y el seguimiento institucional realizado por el organismo electoral.

Los cambios son la creación de un sistema integral de responsabilidades para atender controversias internas y posibles incumplimientos de obligaciones por parte de sus integrantes.

El reglamento establece procedimientos específicos para la presentación y análisis de casos, así como criterios para la imposición de sanciones que van desde amonestaciones hasta la separación temporal o remoción de integrantes. También contempla mecanismos de notificación y la posibilidad de impugnación ante las autoridades electorales correspondientes.

La conciliación se establece como una etapa obligatoria para la resolución de conflictos al interior de las COPACO, con el propósito de privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, esta medida no será aplicable en los casos relacionados con violencia en razón de género.

Por primera vez, el reglamento incorpora disposiciones específicas para la atención de este tipo de violencia. La normativa establece que estos casos deberán recibir atención prioritaria, prohíbe los procesos de conciliación cuando exista una denuncia por violencia de género y prevé la aplicación de los protocolos institucionales correspondientes bajo un enfoque de derechos humanos.

La nueva regulación también incluye reglas más precisas sobre la integración y funcionamiento de las COPACO, así como sobre la realización de sesiones, votaciones y mecanismos de representación.

Además, promueve el uso de herramientas digitales para la gestión de actividades y fortalece las obligaciones relacionadas con la integración, conservación y entrega de archivos y documentación al término de cada gestión.

Otro de los aspectos contemplados es el fortalecimiento del papel de las COPACO en el seguimiento de los proyectos financiados mediante el Presupuesto Participativo, función que ya está prevista en la legislación, pero que ahora cuenta con mayores elementos operativos dentro del reglamento.

En cuanto a las Coordinadoras de Participación Comunitaria, el ordenamiento redefine su papel como instancias de interlocución entre las COPACO, las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México en las 16 demarcaciones territoriales. Además, incorpora una Junta de Representación y áreas de trabajo especializadas para apoyar sus labores.

La normativa también prevé la integración de una lista de reserva conformada por personas candidatas que hayan obtenido al menos un voto en la Jornada Electiva Única sin resultar electas. Este mecanismo permitirá cubrir vacantes temporales o definitivas de manera ordenada y garantizar la continuidad de las actividades de las comisiones.

Adicionalmente, el reglamento pone énfasis en la profesionalización de quienes integran estos órganos ciudadanos mediante esquemas de capacitación obligatoria orientados a mejorar el desempeño de sus funciones.

El documento fue aprobado con la opinión favorable de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, mediante el acuerdo CNyT/23/2026, y busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de México mediante mayores herramientas de certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas.