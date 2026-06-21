Entra en vigor nueva Ley de Bienestar Animal en el Edomex; contempla sanciones más severas por maltrato

La nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México entró en vigor este 21 de junio con el fin de fortalecer la protección de los animales, promover la tenencia responsable y endurecer las sanciones contra quienes incurran en actos de maltrato o crueldad.

La legislación establece un marco integral de actuación para autoridades estatales y municipales, así como para la ciudadanía, con el propósito de prevenir el maltrato animal y fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.

Sus disposiciones son que la protección animal se convierte en una política pública permanente y transversal, además de que se establece como obligación jurídica de las personas garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud, atención y cuidado para los animales bajo su resguardo.

Crueldad animal podrá perseguirse de oficio

Uno de los cambios es que los delitos relacionados con crueldad animal podrán ser investigados y perseguidos de oficio por las autoridades, sin necesidad de que exista una denuncia previa de particulares.

La ley también contempla sanciones más severas para quienes incurran en conductas de maltrato o crueldad contra los animales, como parte de una estrategia para fortalecer la protección legal de estos seres.

Además, incorpora por primera vez en la legislación civil mexiquense el concepto de “familia multiespecie”, con el que se reconoce la relevancia de los animales de compañía dentro del núcleo familiar y se busca privilegiar su bienestar en casos de controversias relacionadas con su cuidado o custodia.

Registro estatal

La normativa crea el Registro Único de Animales de Compañía, una herramienta que permitirá identificar a las mascotas, promover la tenencia responsable y facilitar la localización de animales extraviados.

Además, establece la creación de un visor de bienestar animal y de unidades operativas de vigilancia animal para fortalecer las acciones de supervisión y atención de denuncias.

La nueva legislación también contempla la integración de un padrón de asociaciones protectoras de animales y la conformación de un Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, con el fin de impulsar la participación social en las políticas públicas del sector.

Otro de los ejes de la ley es el fortalecimiento de los Centros de Control y Bienestar Animal, encargados de brindar servicios de atención médica veterinaria, rescate, esterilización, vacunación, resguardo y adopción.