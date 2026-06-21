Senadora Mariela Gutiérrez Escalante hace llamado a redoblar esfuerzos en seguridad vial durante temporada vacacional

Mariela Gutiérrez Escalante

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para redoblar esfuerzos en materia de seguridad vial ante la proximidad del periodo vacacional, ya que consideró que es importante garantizar una movilidad segura en zonas de tránsito a lugares turísticos, playas pueblos mágicos, entre otros lugares de esparcimiento, además de realizar campañas para respetar los señalamientos, no conducir a exceso de velocidad, ni bajo los influjos del alcohol.

La secretaria de la Comisión de Ciudades Sostenibles indicó que el Derecho Humano a la Movilidad, consagrado en el Artículo 4° Constitucional, establece que toda persona debe contar con condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, marco normativo que obliga a las autoridades a garantizar un entorno seguro para todos los usuarios de las vialidades.

Para Mariela Gutiérrez, senadora mexiquense, la seguridad vial exige corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos; el respeto a las normas de tránsito, la conciencia sobre el valor de la vida y la aplicación de políticas públicas efectivas son pilares para reducir la mortalidad en carreteras.

Este llamado en marco del periodo vacacional, debido, a que es cuando el tránsito vehicular en las carreteras aumenta y los riesgos también aumentan, por lo que llamó actuar con firmeza y compromiso de brindar seguridad a paseantes y sus familias, agregó.

Del documento del Instituto Mexicano del Transporte (2025) se desprende que los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el grupo con mayor riesgo de mortalidad en el tránsito vehicular. En 2024, la tasa fue de 19 muertes por cada 100,000 habitantes en el rango de 18 a 20 años y de 18.2 en el rango de 21 a 24.

La mayoría de las víctimas mortales en estos grupos fueron motociclistas, lo que refleja la vulnerabilidad de este sector.

Añadió que de acuerdo al estudio entre 2010 y 2024, el promedio anual de muertes en carretera se mantuvo en 15,874. “Estos datos evidencian la necesidad de reforzar políticas públicas y estrategias de prevención”, subrayó Gutiérrez Escalante.