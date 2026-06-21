Amplían capacidad del Vaso Regulador El Salado para reducir inundaciones en el oriente de la capital

La capacidad de almacenamiento del Vaso Regulador El Salado, ubicado en el límite oriente de Iztapalapa, fue duplicada como parte de una estrategia para mitigar inundaciones en colonias históricamente afectadas por las lluvias intensas.

Así lo informó el Gobierno de la Ciudad de México al entregar las obras de rehabilitación de esta infraestructura hidráulica. Los trabajos permitieron incrementar la capacidad del vaso de 200 a 400 millones de litros de agua, equivalentes a unas 40 mil pipas o 160 albercas olímpicas llenas.

La intervención incluyó labores de desazolve, ampliación de bordos perimetrales, renivelación del terreno y mejoras operativas para optimizar la regulación de escurrimientos pluviales.

La obra requirió una inversión de 97 millones de pesos y forma parte de un programa más amplio de acciones hidráulicas que suman 427 millones de pesos en la zona de Santa Martha Acatitla, Ermita Zaragoza y áreas aledañas, donde cada temporada de lluvias se registran afectaciones por encharcamientos e inundaciones.

Durante los trabajos fueron retirados alrededor de 80 mil metros cúbicos de azolve y se elevaron en 1.5 metros los bordos del vaso regulador, lo que permitió aumentar significativamente su capacidad de almacenamiento.

Amplían capacidad del Vaso Regulador El Salado para reducir inundaciones en el oriente de la capital

Obras complementarias

Además de la rehabilitación de El Salado, el gobierno capitalino desarrolla otras obras para reforzar la infraestructura hidráulica del oriente de la ciudad.

Entre ellas se encuentra la modernización de las plantas de bombeo El Salado y La Colmena, con una inversión de 122 millones de pesos. Estas acciones permitirán duplicar la capacidad de extracción y conducción de agua durante eventos de lluvia intensa.

También se construye un nuevo colector en avenida República Federal, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos. La obra tendrá una longitud superior a un kilómetro y permitirá conducir escurrimientos hacia el vaso regulador, reduciendo riesgos de inundación en colonias como Santa Martha Norte y Santa Martha Sur.

A ello se suma la construcción de ocho tanques tormenta sobre Calzada Ignacio Zaragoza, donde se invierten 107 millones de pesos. Estas estructuras funcionarán como depósitos temporales para captar agua durante precipitaciones extraordinarias y evitar que el drenaje se vea rebasado.

Las autoridades estiman que los tanques tormenta estarán concluidos a mediados de julio, mientras que las obras del colector República Federal y su interconexión con el sistema hidráulico concluirán entre agosto y septiembre.

Respuesta a lluvias más intensas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que el oriente de la ciudad enfrenta una combinación de factores que incrementan el riesgo de inundaciones, entre ellos el hundimiento diferencial del suelo, la presencia de grietas, la llegada de escurrimientos provenientes de la Sierra de Santa Catarina y los efectos del cambio climático.

La mandataria mencionó que la temporada de lluvias de este año se adelantó y ha registrado precipitaciones superiores a los promedios históricos, lo que ha puesto a prueba la infraestructura hidráulica de la capital.

En ese contexto, afirmó que la rehabilitación de El Salado representa una obra estratégica para proteger a cientos de miles de habitantes de Iztapalapa y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Clara Brugada informó que en toda la alcaldía se destinan más de mil 500 millones de pesos a obras de drenaje y mitigación de inundaciones, mientras que a nivel ciudad se ejecutan 643 proyectos relacionados con agua potable, drenaje y saneamiento durante este año.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que la rehabilitación del vaso regulador forma parte de una estrategia integral que incorpora la conexión con el colector Teotongo, desarrollado por la Comisión Nacional del Agua, así como nuevas obras de conducción y almacenamiento.

El funcionario explicó que la ampliación de la capacidad de regulación permitirá recibir mayores volúmenes de agua y conducirlos posteriormente hacia el sistema de drenaje profundo, reduciendo la presión sobre calles y colonias vulnerables.