Hoy No Circula CDMX y Edomex 5 de abril: autos que descansan este sábado

Hoy No Circula Este sábado hay restricciones que debes conocer en la circulación de vehículos (Crónica Digital)

Este sábado 5 de abril, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que automovilistas deberán estar atentos a las restricciones vigentes para evitar sanciones. La medida, impulsada como estrategia para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, se mantiene sin modificaciones adicionales pese a la incertidumbre generada por las condiciones ambientales recientes.

¿Se aplicará Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Ante las dudas ciudadanas sobre la posible activación de un doble Hoy No Circula, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que no hay Contingencia Ambiental vigente. Las condiciones atmosféricas, hasta el momento, no ameritan la aplicación de medidas extraordinarias. Por lo tanto, este sábado únicamente se implementará la restricción habitual, sin ampliaciones adicionales.

¿Qué autos no circulan hoy?

Durante la jornada sabatina, los vehículos con holograma 2 tienen restricción total de circulación. Asimismo, deberán detenerse los automóviles con holograma 1 cuya terminación de placa sea número impar. Esta disposición es parte del esquema regular del programa sabatino y no responde a ninguna emergencia ambiental.

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

Por el contrario, las unidades con hologramas “00” y “0” están autorizadas para circular sin limitación, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, cuya eficiencia energética los exime de esta medida. También quedan fuera de la restricción los vehículos destinados al transporte público, unidades de emergencia y los que presten servicios de salud.

Horario y sanciones por incumplir el Hoy No Circula

El horario del Hoy No Circula sabatino se extiende de 5:00 a 22:00 horas, y quienes infrinjan la normativa se arriesgan a multas que van de los 2,074.80 a los 3,112.20 pesos, además del riesgo de que su vehículo sea remitido al depósito vehicular.

Estas acciones forman parte de una política ambiental más amplia para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica, especialmente en una de las zonas urbanas con mayor densidad vehicular del país. La colaboración ciudadana es clave para fomentar una movilidad más sostenible y un entorno con aire más limpio.