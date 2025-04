2025 podría superar el récord de contingencias; temperatura estará 5 grados arriba de lo normal

La Ciudad de México espera 4 olas de calor con temperaturas por encima de lo habitual (Rogelio Morales Ponce)

El 2025 podría superar el número de contingencias ambientales registradas en 2024, año en que se superó el récord histórico en la Zona Metropolitana del Valle de México, cuando se activaron 12 alertas (de ellas, una regional) registradas de enero a mayo debido a altos índices de contaminación, la cifra igualó el máximo de 1993, hace 32 años.

Este año, hasta los primeros días de abril, se han registrado 4 contingencias, una de ellas regional, el 1 de enero, que pasó a ser Fase 1 horas después de la alerta, la cifra representa una alerta emitida más que en el mismo lapso del 2024.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta temporada de calor se prevén hasta cuatro olas de calor con temperaturas extremas, que podrían registrar hasta 5 grados por encima de lo normal.

Clima y tránsito vehicular, principales causas

La mala calidad del aire ocurre cuando los niveles de contaminantes atmosféricos superan los límites establecidos como seguros para la salud humana y el medio ambiente. Estas situaciones son cada vez más frecuentes por distintas causas, una de ellas son las altas temperaturas y el tránsito vehicular.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, en la Ciudad de México diariamente se realizan 16.6 millones de viajes, de los cuales, el 30% son de vehículos automotores que ocupan más del 70 por ciento del espacio vial.

La gran concentración de autos provoca que se liberen grandes cantidades de gases contaminantes y partículas suspendidas que afectan la calidad del aire; a ello se le suman los factores climáticos como las altas temperaturas y la falta de viento, que provoca la acumulación de smog.

Otros factores son la industria, que libera importantes cantidades de contaminantes, así como el uso de químicos, la fundición de metales, las quemas de basura, el uso de leña o carbón y la falta de áreas verdes que ayuden a purificar el aire.

Impulsan home office para prevenir mala calidad del aire

Ante este problema en la capital del país, el Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México propondrá un día de trabajo desde casa y horarios laborales escalonados de entrada y salida con el fin de reducir el tránsito vehicular y ayudar a mejorar la calidad del aire.

La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, Elvia Estrada, comentó en entrevista con Crónica que esta propuesta ya fue presentada, incluso antes de la pandemia, en 2017.

“Las contingencias, cada vez aumentan más, es un buen momento para retomar y volver a considerar la propuesta”, dijo, al comentar que vale la pena hacer un estudio de fondo para descubrir los pros y los contras, que desde el punto de vista ambiental tiene muchos más puntos a favor que considerar.

“Entre los beneficios están: una mejor productividad en los empleados, disminuiría la congestión vehicular y del transporte público... No solamente mejoraría la calidad del aire, también la calidad de los trabajadores”.

Elvia Estrada detalló que la propuesta de Home Office y horarios escalonados, busca modificar tres leyes, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Ambiental y la Ley de Fomento al Empleo.

La legisladora explicó que la propuesta no sería para todos los trabajos, porque hay algunos que no se pueden realizar desde casa, incluso comentó que también hay trabajadores que no les gusta hacer home office.

Pero señaló que las instituciones o edificios del Gobierno podrían comenzar a impulsar este tipo de medidas para mejorar la calidad del aire.

“Cuando hay contingencia ambiental y dejan de circular algunos autos mejora mucho la calidad ambiental, yo creo que si tendríamos una mejora importante en el medio ambiente”.

Precisó que hay estudios que señalan que en la pandemia mejoró la calidad del aire, “fue de los pocos beneficios que tuvo la pandemia”.

Que los empresarios consideren las medidas y tengan flexibilidad

Comentó que se tiene que analizar qué empresas son candidatas, qué empleos se pueden que desarrollar desde casa y realizar foros con los distintos actores involucrados, en los que participen las dependencias, dueños de empresas y trabajadores.

“Hoy estamos en una posición privilegiada en el Congreso entonces valdría la pena involucrar a todas las fuerzas políticas por qué esto nos traería beneficios a todas las personas que vivimos en la Ciudad de México”.

Recordó que luego de la pandemia, muchas empresas adoptaron prácticas como el home office, se desarrollaron algunas aplicaciones para que los trabajadores puedan checar sus horarios, que miden el rendimiento e incluso avisan cuando se desconectan.

Elvia Estrada hizo un llamado a que los ciudadanos que tienen la oportunidad de hacer home office, que lo aprovechen, a quienes puedan salir en otros horarios, que lo consideren, “el transporte público ya está muy congestionado”.

“Y a los empresarios y dueños de las compañías, que consideren las medidas, que tengan flexibilidad, si alguien cumple con las metas y su trabajo, no necesita estar pegado a un escritorio en una oficina”, concluyó.