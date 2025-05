Hoy no Circula miércoles 7 de mayo: autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy no Circula Este miércoles se mantienen las restricciones vehiculares

Este miércoles 7 de mayo, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones permanentes para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. La medida, implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), regula la circulación vehicular con base en el color del engomado, el último número de placa y el tipo de holograma, con el propósito de mejorar la calidad del aire.

¿Qué autos no circulan este miércoles 7 de mayo?

Hoy, los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 o 4, y que cuenten con holograma 1 o 2 tienen restringida la circulación desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. La medida se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Al no declararse contingencia ambiental, este miércoles no aplica el Doble Hoy No Circula

Hoy No Circula Estos autos descansan hoy

Es importante mencionar que los vehículos con holograma 0 o doble cero, así como los automóviles eléctricos e híbridos, no están sujetos a esta restricción, ya que son considerados de bajas emisiones.

Excepciones al programa Hoy No Circula

A pesar de las restricciones, algunos vehículos están exentos por su función social o características técnicas. Entre ellos se encuentran las unidades de emergencias médicas, transporte público, vehículos de seguridad, automóviles con placas para personas con discapacidad, así como aquellos que transportan alimentos perecederos o prestan servicios fúnebres.

Estas excepciones tienen como objetivo garantizar la movilidad de servicios esenciales sin afectar el objetivo central del programa: reducir las emisiones contaminantes provocadas por el parque vehicular.

Sanciones por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los conductores que transiten con un vehículo restringido durante el horario establecido podrían recibir una multa económica que va de los 2,074.80 a los 3,112 pesos, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito. Las autoridades de tránsito están facultadas para detener al infractor y emitir la sanción correspondiente.