IECM habilita plataforma para verificar apoyos ciudadanos vinculados a solicitud de revocación de mandato en Xochimilco

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso en operación el Sistema de Verificación de Apoyo Ciudadano (SVAC), una herramienta digital que permite a la ciudadanía consultar si sus datos personales fueron incorporados a los registros de apoyo presentados para la solicitud de revocación de mandato en la alcaldía Xochimilco.

La plataforma está disponible en el sitio verificatuapoyo.iecm.mx y puede ser utilizada desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para realizar la consulta, las personas usuarias deben ingresar su clave de elector o el número OCR de su credencial para votar.

El IECM informó que el sistema permite verificar la inclusión de datos personales en los apoyos entregados por el comité promotor del mecanismo de participación ciudadana. En caso de que una persona considere que su información fue registrada sin su consentimiento, podrá solicitar que dicho apoyo no sea tomado en cuenta.

Para ello, deberá completar un formulario con su nombre completo, clave de elector, OCR y una dirección de correo electrónico válida, además de adjuntar imágenes del anverso y reverso de su credencial para votar. Una vez enviada la solicitud, el sistema generará un folio y notificará por correo electrónico la resolución correspondiente sobre la procedencia o improcedencia de la cancelación del apoyo.

El trámite también puede realizarse de forma presencial en cualquiera de las 33 direcciones distritales del instituto.

El IECM informó que el SVAC permanecerá disponible hasta que su Consejo General emita el dictamen sobre el porcentaje de apoyo ciudadano presentado para la solicitud de consulta de revocación de mandato en Xochimilco.

Además, recordó que la habilitación de esta herramienta se realiza en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Verificación del Cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía requerido para la celebración de mecanismos de democracia directa a cargo del organismo electoral.