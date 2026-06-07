Delfina Gómez respalda proyecto Olinia durante su lanzamiento en el Estado de México

Lanzan “Olinia”, proyecto del primer automóvil eléctrico mexicano; prevén venta en 2027

El Gobierno de México presentó este sábado el proyecto “Olinia”, un automóvil eléctrico desarrollado en el país con la participación de instituciones académicas y centros de investigación nacionales.

En el municipio de Zumpango, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el lanzamiento del proyecto, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Olinia es impulsado por el Gobierno federal y desarrollado en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y cuatro centros de investigación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE).

El vehículo fue diseñado para atender necesidades de movilidad urbana y de transporte público. Sus desarrolladores señalaron que busca ofrecer una alternativa para los desplazamientos en zonas urbanas.

En la presentación también se anunció la instalación de los primeros 2 mil puntos de carga para vehículos eléctricos en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Asimismo, se informó que la comercialización de Olinia está prevista para el verano de 2027.