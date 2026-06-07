El Mundial deja huella en GAM: inauguran Sendero de Paz con mural de fútbol

Sendero de Paz

Entre porras, aplausos y la participación de más de mil vecinas y vecinos, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inauguró el primer Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza Mundialista, un corredor urbano de 2 kilómetros que alberga el mural de futbol pintado a pincel más grande del mundo, obra que recientemente obtuvo un Récord Guinness.

Este nuevo territorio de paz forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y la movilidad de miles de personas, principalmente de las mujeres que diariamente recorren la ruta que conecta el CETRAM Martín Carrera con la avenida Oriente 157.

La transformación de este espacio beneficiará todos los días a mujeres, niñas, niños, jóvenes y trabajadores que transitan por la zona para acudir a sus escuelas, centros de trabajo y actividades cotidianas, quienes ahora contarán con un entorno más seguro, mejor iluminado y con una imagen urbana renovada.

Durante la inauguración, Janecarlo Lozano destacó que este proyecto refleja una visión de gobierno que apuesta por recuperar las calles para las familias y construir comunidades más unidas. Señaló que la seguridad también se fortalece mediante la recuperación del espacio público, el impulso a la cultura, el deporte y la convivencia entre vecinos.

El Sendero Mundialista contempla más de 5 mil 600 metros cuadrados de murales, la instalación de más de 480 luminarias nuevas, la plantación de 280 árboles y la rehabilitación de mil 600 metros cuadrados de áreas verdes, acciones que dieron nueva vida a una de las vialidades más transitadas de la alcaldía.

Además de mejorar la movilidad y la seguridad, el corredor urbano se integra al mural pintado a pincel más grande del mundo, una obra monumental que otorgó a Gustavo A. Madero su primer Récord Guinness y que hoy se ha convertido en un motivo de orgullo para las y los maderenses, así como en un nuevo atractivo para visitantes de la Ciudad de México.

El alcalde señaló que este es apenas el primer tramo de una intervención de mayor alcance que continuará transformando el entorno urbano del norte de la capital, con el objetivo de crear espacios públicos modernos, accesibles y pensados para el disfrute de todas las familias.

“Este sendero es para que las niñas y los niños maderenses se sientan orgullosos de nacer y vivir aquí; para que vean que sí se puede, que pueden lograr lo que quieran ser y que no es necesario ir a las alcaldías más ricas para disfrutar de espacios dignos”, expresó.

Durante el evento, Lozano también anunció que próximamente será inaugurado el cuarto gran EDÉN de la alcaldía: el EDÉN Acuático, ubicado frente al Parque Tepeyac, en el cruce de las avenidas Eduardo Molina y San Juan de Aragón.

Con proyectos como este, el Gobierno de Gustavo A. Madero continúa apostando por la recuperación de espacios públicos que fortalecen el tejido social, promueven la convivencia y mejoran la calidad de vida de miles de habitantes, convirtiendo calles y avenidas en lugares más seguros, coloridos y llenos de vida.