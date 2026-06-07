50 mil personas participan en limpieza de 989 espacios en Ecatepec

Participan miles en Faena Ecatepec, la más grande de México

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la Faena Ecatepec, la más grande de México, en la que participaron más de 50 mil servidores públicos, pobladores, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros sectores sociales para realizar la limpieza de 989 espacios, como plazas, avenidas, calles, camellones y parques.

La jornada contó con el apoyo de policías municipales y elementos de Marina y Guardia Nacional, así como de integrantes de iglesias, empresas, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), delegaciones municipales y ciudadanía en general.

Cerca de 200 elementos de los tres niveles de gobierno: Marina, Guardia Nacional y policías estatal y municipal se sumaron a la Faena Ecatepec.

De policía municipal intervinieron los 27 sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y Prevención del Delito quienes se dividieron en 28 grupos para cubrir 3.6 kilómetros de avenida Revolución.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, mencionó que las fuerzas policiales se unen para transformar y recuperar el espacio público, porque la seguridad se construye desde el territorio.

La munícipe expresó que con esta iniciativa buscan “recuperar nuestros parques, nuestras calles, para seguir recuperando nuestra casa. Y somos capaces y estamos siendo capaces de recuperar el orgullo de ser, de vivir en Ecatepec”.

Cisneros Coss aseguró que Ecatepec se está transformando y junto con la población recuperan calles, barrancas y espacios públicos, además de que se llena de luz por las noches y poco a poco aumenta la seguridad y el agua por la red llega a más familias.