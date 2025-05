Funcinario de Tultepec atropella a joven; policía y DIF lo encubren

Autoridades municipales de Tultepec, incluyendo policías, han tratado de desaparecer el delito de un funcionario de esa alcaldía mexiquense, evitando que la víctima, después de ser embestida por una camioneta oficial número económico SPO37, recibiera atención médica debida o se presentase ante el MP.

El funcionario (cuyo nombre ocultaron los policías) se pasó un alto en las calles principales de Tultepec a las 15 horas tratando de llegar a un estacionamiento para autos oficiales; atropelló al joven Miguel, de 23 años, que viajaba en su motocicleta y quien quedó tendido en el pavimento. Los policías que se presentaron e indetificaron al funcionario colaboraron activamente en esconder la camioneta y sistemáticamente indicaron al joven que no había necesidad de presentarse al MP. En lugar de ello, lo llevaron a la cliniquita local, en el DIF municipal, y se negaron a presentarlo ante el MP. Incluso, cuando el joven alegó que le dolía el pecho, lo obligaron a pararse de la camilla porque “no tienes nada, ya te puedes ir”.

Resultó que el vehículo oficial del municipio que gobierno Sergio Luna Cortés no tiene seguro (o al menos eso alegó el funcionario conductor con apoy de la policía).

El funcionario se fue sin dar siquiera una declaración, siempre encubierto por los policías y otros funcionarios que estaban en el lugar este sábado.

El DIF del municipio, dirigido por Joseline Sofia Giorgana Luna, participó activamente en el encubrimiento del funcionario, pues en sus instalaciones se consumó el encierro de Miguel para después de 7 horas decirle que su denuncia ante MP “ya no procede porque ya pasaron muchas horas”.

Las placas de radiografía que se hicieron a Miguel en el lugar tenían una definición pésima y el joven insistía en que tenía un dolor intenso en el pecho.

El DIF de este municipio ha sido favorecido de recursos públicos y de allí que tenga instalaciones de una clínica de atención médica primaria; incluso tiene oficinas de apoyo jurídico para casos especiales, pero de esto nada sirvió a MIguel, fue llevado a la calle en cuanto llegaron sus familiares con un “ya váyanse” nada amistoso de los policías de por medio.

La familia de Miguel vive al otro extremo del estado de México y de allí que hayan tardado mucho en llegar. Insistieron también en llevar el caso ante el MP, pero antes debireron llevar al muchacho a una clínica privada para que le sacaran radiografías. Más tarde se confirmó que fractura en cúbito y fisuras.

La Patrulla 1012 fue la última en quedarse en el lugar, hasta la medianoche, con los desconcertados familiares de Miguel (el muchacho fue ingresado auna clínica para ser atendido) y el oficial conductor señaló que no puede dar su nombre ni su número de policía y que tampoco se sabe el nombre de su comandante.

No obstate, el policía confirmó directa e increiblamente a Crónica que la camioneta es un vehículo oficial y que no fue retenido, lo mismo que el conductor, y que la corporación policial ha decidido no proceder contra el funcionario “porque ya transcurrienron varias horas”. El uniformado comentó que sus mandos estaban de acuerdo con este proceder.