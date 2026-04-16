Va Fiscalía Edomex por exalcaldesa que ordenó matar a 10 mil perros en Tecámac

Senadora Senadora Mariela Gutiérrez. (Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación por el delito de maltrato animal, dadas las declaraciones de la senadora y exalcaldesa del municipio de Tecámac, Mariela Gutiérrez, quien confesó que durante su gubernatura ordenó la muerte de 10 mil caninos.

Las autoridades advirtieron que la indagatoria de oficio tiene que ver con el delito de causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga, agravado por el Artículo 235 Ter, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

La FGJEM advirtió que conforme al Código Penal mexiquense, este crimen alcanza penas de hasta seis años de prisión.

En días recientes, la senadora morenista Mariela Gutiérrez justificó la muerte de los animales, dado que aparentemente, habían mordido y violentado a personas, sacrificio que según ella, se realizó conforme a las normas mexicanas y que, dijo, tiene documentado en expedientes del Centro de Bienestar Animal.

“Hay libros donde se tienen que sacrificar animales de la calle”.

“Ellos me tenían la confianza, venga por este perro, mismos perros de ellos, Pitbull, que le arrancaban la cara a niños, tengo evidencia, tengo fotos que no quise traer para guardar también la privacidad de ellos”, mencionó en una conferencia de prensa en el Senado.