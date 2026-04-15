¿Frio, calor o lluvia? Pronóstico del clima en CDMX este jueves 16 de abril Se pronostican altas temperaturas para la CDMX; conoce el pronóstico del clima completo para este jueves (Pexels)

Debido a que el frente frío núm. 44 ha dejado de afectar al país, se espera que las temperaturas en la CDMX y el resto de la República aumenten; conoce el pronóstico del clima completo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a canales de baja presión en el interior del territorio nacional, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, se pronostican lluvias puntuales en algunos estados de México, mientras que la CDMX permanece sin probabilidad de lluvia para el jueves 16 de abril.

Pronóstico del clima en la CDMX para este jueves 16 de abril

Según lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la mañana de este jueves en la Ciudad de México el cielo amanecerá parcialmente nublado, con el ambiente fresco a templado. Mientras que en la tarde el ambiente será cálido, con el cielo medio nublado a nublado, aunque sin probabilidad de lluvia.

Asimismo, para este jueves 16 de abril, la temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Mientras que en algunas alcaldías como la Gustavo A. Madero la mínima será de 16 y la máxima de 28 °C.

Alerta por altas temperaturas en la CDMX para este jueves

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por temperaturas altas desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de abril.

Durante este tiempo, se espera que las temperaturas diarias máximas sean muy calurosas, rondando entre los 28 y 31 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones a los ciudadanos:

No exponerse por tiempo prolongado al sol.

Usar bloqueador solar.

Beber líquidos de manera abundante.

Vestir con ropa ligera y colores claros, además del uso de lentes de sol y sombrilla.