PRI llama a autoridades a esclarecer hechos por más de 200 restos humanos encontrados en Tláhuac

Crisis forense (Dassaev Téllez Adame)

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México exigió la intervención de distintas autoridades para esclarecer los hechos por los 219 restos humanos encontrados en la alcaldía Tláhuac.

La coordinadora de la bancada, Tania Larios, pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General de Justicia (todas capitalinas), del Gobierno local y de la alcaldía para reconocer y atender de forma urgente, efectiva y sin dilación la crisis humanitaria de personas desaparecidas en la ciudad.

De acuerdo con datos oficiales, la crisis de personas desaparecidas en México es una tragedia humanitaria con cifras alarmantes que superan más de 133 mil casos.

La legisladora precisó que de 2018 a la fecha con los gobiernos de Morena se concentra el 56% de las personas desaparecidas y se reporta un incremento del 73.9% de casos; el 2024 se posiciona como el año con el mayor número casos registrados en la historia del país con 13 mil 106 desaparecidos.

“La crisis de desapariciones en México ha encendido las alarmas internaciones”, señaló Larios, al recordar que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) y Amnistía Internacional han hecho un llamado para declarar las desapariciones en México como una emergencia nacional por las más de 4 mil 500 fosas clandestinas encontradas, los 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos; los 72 mil restos sin identificar en los servicios forenses y la tasa de impunidad que alcanza el 99.6%

A esta cifra se suman los recientes descubrimientos de 219 restos óseos humanos en la las inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México y Chalco en el Estado de México reportados por los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional.

“Los descubrimientos demuestran que la crisis de personas desaparecidas es una realidad en la Ciudad de México ante la narrativa del gobierno capitalino que por mucho tiempo ha negado que el problema esté presente en nuestra ciudad”.

La diputada reconoció la labor de los colectivos independientes para atender la crisis de personas desaparecidas ante un gobierno que actúa con negligencia criminal.

“Desde el Congreso de la Ciudad de México, exigiremos transparencia en las investigaciones, reconocimiento oficial del hallazgo, coordinación entre las autoridades para ampliar la búsqueda y un informe detallado del avance de las investigaciones para que este hecho no quede impune”, concluyó.