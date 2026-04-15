¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro? Estaciones cerradas al momento Se reporta una falla en algunas estaciones de la Línea 3; conoce el estado del servicio del Metro actualizado (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

La Línea 3 del Metro de la CDMX mantiene su servicio suspendido en algunas estaciones debido a una falla, por lo que actualmente se ofrece un servicio provisional.

Durante la tarde de este 15 de abril, aproximadamente a las 18:30 horas, la Línea 3 del Metro de la CDMX mantiene un servicio provisional únicamente de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

Esto se debe a que se registró un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que el personal de la CFE se encuentra restableciendo el servicio.

¿Qué estaciones de la Línea 3 no tienen servicio?

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, las estaciones de la Línea 3 del Metro que se encuentran sin servicio son Universidad y Copilco, por lo que el Metro ha coordinado unidades de RTP para apoyar en el traslado de los usuarios.

Técnicos del @MetroCDMX laboran para reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema.

Actualmente, la operación es provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. En apoyo a las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

¿Ya hay servicio en la Línea 3 del Metro?

Al momento de la publicación de la nota, las estaciones Universidad y Copilco de la Línea 3 del Metro continúan sin servicio.

Sin embargo, el Metro informó que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad.