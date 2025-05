Destituyen a mandos policiales que utilizaron al Ejército para cancelar tocada en Multiforo Alicia

Evento Elementos de la Guardia Nacional que suspendieron el evento en el Multiforo Aicia. (Especial)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que fueron relevados de sus funciones los mandos policiales que ordenaron la cancelación ilegal y desaforo del evento musical que se llevó a cabo la noche del 30 de mayo en el Multiforo Alicia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 20:00 horas, el músico Fermín Muguruza ofrecía un concierto en el Foro ubicado en la calle Eligio Ancona 145, en la colonia Santa María la Ribera.

Una vez que inició la tocada, policías de la SSC, junto a integrantes del ejército arribaron al sitio y le exigieron a los organizadores que suspendieran el evento, con el pretexto de que el establecimiento no informó en días previos de su programa de Protección Civil y del número de personas que asistirían.

De un convoy de seguridad federal descendieron los elementos, bloquearon la entrada y no desistieron en la orden de desalojar a más de 400 personas, aún cuando el Foro, según los encargados, cuenta con la reglamentación y licencia para operar.

De acuerdo con Ignacio Pineda, integrante del Multiforo, es incierto el número de asistentes que acuden al sitio durante las tocadas.

El hombre narró que el jefe de sector de Santa María la Ribera rodeó e intimidó a los asistentes y le exigió que detuviera el concierto.

Fermín negó el acceso a los policías, con el objetivo de que se generara más violencia. Por lo tanto, subió al escenario, tomó el micrófono y le explicó lo sucedido al público. Con el fin de evitar disturbios, pidió que evacuaran el Foro de manera ordenada, sin caer en las presuntas provocaciones que las autoridades querían ocasionar para que existieran personas detenidas y se calificara al evento negativamente.

“No les gustó que hiciéramos un concierto con Fermín, nunca había pasado que toda la calle estuviera tomada por el ejército. No queremos violencia, no queremos que pase ningún accidente, vamos a abrir la puerta y vamos a salir con calma, nunca nos había pasado un operativo tan fuerte. Están amenazando de que van a entrar a la fuerza, no queremos que haya golpeados y detenidos”.

El publicó acompañó su llamado, salieron del lugar y lanzaron insultos hacia los policías.

Posteriormente, narró Fermín, el jefe de sector indicó al Ejército que abandonara el establecimiento.

“Me dijo que si tenía padrino o qué tenía qué ver con las autoridades. Le dije que hacemos cultura en este espacio. Fue un acto de provocación, querían detenidos, violencia, llevar la nota roja. No estaba saturado, no había nadie en la calle, era un lugar muy cómodo”.

Vázquez Camacho reprobó la presencia del operativo y comunicó que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la participación de la policía capitalina en dicho operativo; en tanto, los mandos responsables del sector fueron removidos de su cargo.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana respeta, promueve y apoya todos los eventos culturales y recreativos que se realizan en diferentes espacios en la Ciudad de México como una forma de esparcimiento y libre expresión e intercambio de ideas”, advirtió.

Y añadió que en coordinación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, establecerán comunicación con los directivos del foro y de otros espacios culturales que quieran sumarse para generar mecanismos que abonen al entendimiento mutuo y al trabajo coordinado para la realización exitosa de eventos libres de riesgos.

En adición, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, externó su desacuerdo y reprobó el actuar policial que dio lugar a la cancelación de la tocada en el Multiforo e instruyó a Vázquez Camacho para que conforme a las investigaciones, sancione a las autoridades responsables.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Cultura a apoyar y reforzar los espacios de expresión artística independiente, y en particular en el Multiforo Alicia.

“Para el Gobierno de la Ciudad de México el derecho a la cultura es fundamental. Los espacios culturales independientes, como el Multiforo Alicia, son una parte central del desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas y culturales en los barrios y en la colonias”.

Fermín enfatizó que personal de verificaciones de la alcaldía Cuauhtémoc tuvo que ver en la cancelación del concierto, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, manifestó que su Gobierno no tiene ninguna facultad, ni mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado.

“Soy una firme defensora de la libertad de expresión, tengo la convicción de que la cultura y el acceso a la cultura es un derecho, y como tal se deben respetar todas sus manifestaciones”.

“Lamento que las expresiones del artista hayan sido censuradas”, subrayó.