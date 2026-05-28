IECM analiza uso de e-counting para apoyar escrutinio electoral y mecanismos de participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó un análisis preliminar sobre la viabilidad técnica y operativa de incorporar herramientas de e-counting en determinados procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana organizados por el organismo.

El documento técnico, elaborado por la Comisión Provisional de Innovación Tecnológica, propone posibles esquemas de digitalización y procesamiento automatizado de documentación electoral para apoyar las tareas de escrutinio y cómputo, particularmente en ejercicios como la elección del Poder Judicial local y el Presupuesto Participativo.

El sistema de e-counting emplea escáneres ópticos y software especializado para identificar y contabilizar marcas realizadas en boletas o actas físicas. De acuerdo con el análisis, esta herramienta funcionaría como apoyo operativo, sin sustituir el voto en papel ni la supervisión humana durante los procesos de conteo.

El instituto señala que la elección del Poder Judicial local representa un escenario de alta complejidad operativa. Según el documento, la experiencia del proceso judicial 2024-2025 mostró que el conteo manual de boletas complejas implica periodos prolongados de operación y una elevada carga de trabajo para las Direcciones Distritales.

Los factores que incrementan la complejidad del escrutinio son el número elevado de candidaturas, la posibilidad de seleccionar múltiples opciones en una misma boleta, la ausencia de emblemas partidistas y la diferenciación territorial de cargos.

La propuesta plantea evaluar un modelo de escaneo centralizado en Direcciones Distritales, mediante el cual boletas y actas físicas serían digitalizadas en espacios supervisados utilizando equipos de alta velocidad y herramientas de reconocimiento óptico para apoyar el procesamiento de resultados.

El análisis también contempla posibles aplicaciones en el procesamiento de actas del Presupuesto Participativo, mecanismo que integra miles de documentos provenientes de alrededor de mil 800 Unidades Territoriales de la capital.

El IECM indicó que una eventual implementación requeriría pruebas piloto, análisis presupuestales, revisiones normativas y mecanismos de validación humana. Asimismo, se mantendrían la boleta y el acta física como documentos fuente con validez jurídica.

El documento retoma experiencias internacionales en lugares como Londres, Filipinas, Noruega y Escocia, donde tecnologías similares se han utilizado para agilizar procesos de cómputo electoral en contextos con altos volúmenes de documentación o boletas complejas.

Como parte de la ruta preliminar de trabajo, el organismo prevé desarrollar etapas de diagnóstico, investigación tecnológica, diseño de pilotos, simulacros y análisis jurídico-operativo para evaluar la viabilidad institucional del modelo rumbo a 2027.