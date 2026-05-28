Edomex reporta más de 61 millones de viajes gratuitos y trasbordos sin costo en Mexibús y Mexicable

El Gobierno del Estado de México informó que ha destinado una inversión superior a 611.3 millones de pesos para financiar viajes gratuitos y trasbordos sin costo en los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable, dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años.

La Secretaría de Movilidad estatal informó que, entre el 1 de julio de 2024 y el 24 de mayo de 2026 se registraron 61 millones 398 mil 544 viajes bajo este esquema. Del total, 30 millones 805 mil 233 correspondieron a viajes gratuitos para grupos prioritarios y 30 millones 593 mil 311 a trasbordos sin cargo adicional entre distintas líneas del sistema.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, detalló que el programa busca apoyar la economía de sectores vulnerables y facilitar el acceso al transporte público en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

La dependencia estatal indicó que las medidas forman parte de su política de movilidad y mencionó entre sus proyectos en desarrollo la Línea V del Mexibús, que conectará Lechería con la estación El Rosario del Metro en la Ciudad de México.

Según estimaciones oficiales, esta obra beneficiará a alrededor de 137 mil usuarios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y la alcaldía Azcapotzalco.