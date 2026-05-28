Metrópoli

A solo un día de su apertura, el museo pospuso hasta nuevo aviso la exposición “Un lugar de ambiente, legado y disidencia”.

Museo del Chopo pospone indefinidamente la exposición de Juan Gabriel que iniciaba este 28 de mayo

Por Ana Paola Martínez Garrido
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El Museo Universitario del Chopo pospone exposición de Juan Gabriel La exposición tenía como eje principal el legado del 'Divo de Juárez' como ícono de las disidencias sexuales en México.

A través de redes sociales, el Museo Universitario del Chopo informó que la inauguración de la exposición “Un lugar de ambiente, legado y disidencia” programada para este jueves 28 de mayo, queda pospuesta hasta nuevo aviso.

La muestra, que sería realizada en el marco de la edición 39 del Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS), tenía como objetivo ilustrar la influencia del legado del ‘Divo de Juárez’ sobre las disidencias sexuales en México.

El Festival Internacional por la Diversidad Sexual se pronuncia al respecto

A pesar de no ofrecer más detalles sobre la razón por la que se postergó la apertura de la exposición, el FIDS también hizo un pronunciamiento al respecto. A través de sus cuentas oficiales, el festival calificó esta decisión por parte del museo como “apresurada e injusta”.

Confiamos en que el Museo Universitario del Chopo, institución que históricamente ha acompañado y abierto sus espacios a las disidencias sexo genéricas y a la pluralidad de muchas voces artísticas dé a conocer una fecha concreta para la apertura de la exposición, reconociendo la importancia del trabajo de lxs artistas participantes, así como el compromiso que ha asumido con la sociedad, las personas LGBTIQ+ y la comunidad cultural”.

Asimismo el FIDS convocó a la comunidad artística y público en general a darse cita en el Museo Universitario del Chopo como estaba previsto, con el objetivo de manifestarse en contra de las decisiones tomadas por el recinto, así como escuchar una explicación más amplia por parte de las autoridades de la UNAM.

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