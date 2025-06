Diputados del PAN lamentan caos por inundaciones; acusan negligencia de Morena

Varios carros terminaron flotando por las inundaciones de este 2 de junio en la CDMX

Diputadas del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunciaron luego del caos provocado por las lluvias del lunes 2 de junio, aseguraron que se necesita invertir en reforzar el sistema de drenaje meses antes de que se presenten las lluvias, además recordaron que en el Congreso local, el PAN presentó puntos de acuerdo que incluían acciones de prevención, como limpieza de drenajes y campañas de concientización, para evitar este tipo de desastres.

Este lunes las intensas lluvias causaron severas inundaciones, afectaciones en importantes vialidades y provocaron que el transporte público dejara de funcionar. Una de las zonas más afectadas fue Viaducto Miguel Alemán, donde los autos flotaron por el nivel del agua y quienes iban en los vehículos tuvieron que ser rescatados en lanchas.

La diputada Liz Salgado precisó que calificar de atípicas a estas lluvias, cuando suceden todos los años, no resuelve el problema ni preparara a las y los ciudadanos para enfrentarlas.

Señaló que no basta con reaccionar a las inundaciones si no se invierte en reforzar el sistema de drenaje y en desazolvar zonas de riesgo, meses antes de que se presenten las lluvias, “es ahí donde se necesita el gasto público y los esfuerzos del gobierno”

“Es muy probable que lo que vivimos ayer se repita y la ciudad necesita un gobierno capaz de hacer frente a las emergencias, pero sobre todo, de invertir en su infraestructura”, dijo.

En su recuento, destacó que hubo vehículos atrapados en los bajo puentes del eje 3 y viaducto, y en Ignacio Zaragoza, así como calles y viviendas inundadas. En Iztapalapa hubo sitios donde el agua alcanzó más de 1 metro 20 centímetros de altura.

Destacó que un tramo del Río de la Piedad se fracturó y se reportó el colapso de un edificio abandonado en la Colonia Roma. Asimismo, mencionó que el Metro y el transporte público dejaron de funcionar y muchas personas tuvieron que caminar largos tramos para regresar a sus casas, sorteando calles con encharcamientos.

La legisladora agregó que “no basta con alertar unas horas antes, si las noticias no se difunden y no llegan a la población en riesgo. No basta con ayudar a salir a la gente atrapada en el Metro, si no garantizamos la seguridad de sus instalaciones. No basta con mandar equipos de emergencia a rescatar gente atrapada en los bajo puentes, si antes no se montan dispositivos de seguridad para evitar zonas de riesgo”.

Ante los hechos, Liz Salgado hizo un llamado a las autoridades capitalinas para reforzar la difusión de las alertas y que se hagan con el mayor tiempo posible, y a la ciudadanía para que esté pendiente de los avisos climatológicos y medios de comunicación para evitar zonas de riesgo.

La diputada Claudia Montes de Oca recordó que las y los legisladores de Morena, la bancada mayoritaria en el Congreso local, el pasado 20 de mayo, votó en contra de medidas básicas como limpiar coladeras y dar mantenimiento al drenaje.

“Gracias a su voto irresponsable, hoy tenemos 76 encharcamientos en 13 alcaldías, vehículos atrapados, estaciones del Metro cerradas y colonias enteras convertidas en lagos urbanos sin previo aviso”, aseguró.

La mayoría de inundaciones, causadas por basura

Comentó que de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (antes SACMEX), ese porcentaje es causado por basura atascada en coladeras.

“¿Adivinen qué incluía el exhorto rechazado por Morena? Exacto: limpieza de drenajes y campañas de concientización. Pero no, parece que gobernar implica ignorar los datos… y las consecuencias. Cuando una familia pierda su patrimonio, o una ambulancia no llegue a tiempo, no será por culpa del clima, sino por la irresponsabilidad y negligencia de Morena”.

Montes de Oca destacó que la temporada de lluvias apenas inicia, por lo que informó que seguirá insistiendo a favor de invertir en dar mantenimiento a la red de drenaje y en infraestructura pluvial, impulsar una planeación urbana con visión de futuro y fomentar concientización ciudadana para evitar que se tire basura en nuestras calles.

“Prevenir no debería ser una batalla partidista”, concluyó.