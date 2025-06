Inundaciones: “De nada sirve que el GCDMX haga su mejor esfuerzo si somos cochinos”, dice diputada

Presa San Francisco en ÁO.

“Tanto desazolve, no sería necesario en la ciudad, si fuéramos ciudadanos responsables, decentes, educados y no aventáramos cuánta porquería podemos a las calles”, así lo aseguró la diputada morenista Brenda Ruiz al dar detalle de las acciones implementadas por el Gobierno local para combatir los problemas causados por las lluvias torrenciales.

En los últimos días se han registrado lluvias atípicas que no se registraban aproximadamente desde el 2017, lo que ha provocado afectaciones en la mayoría de las alcaldías y que importantes vialidades de la Ciudad de México se inunden como el Viaducto Miguel Alemán, donde vehículos quedaron atrapados y se realizaron rescates con lanchas.

50% de inundaciones son causadas por acumulación de basura

Autoridades capitalinas informaron que el 50 por ciento de las inundaciones son causadas por la acumulación de basura en las calles. Muchos encharcamientos e inundaciones se deben a que los desechos sólidos obstruyen las coladeras, drenajes y alcantarillas, impidiendo que el agua fluya con normalidad.

Vecina de GAM reporta coladera con basura.

“De nada, sirve que el Gobierno haga su mejor esfuerzo, invierta y demás, mientras las y los ciudadanos seamos cochinos. Tenemos que empezar por entender que la basura no se avienta a la calle, por entender que no puedes dejar la basura de tu casa cerca de una coladera.

“Tenemos que empezar por ahí, porque si no, no habrá dinero que alcance, ni programa que alcance para desazolvar o para limpiar y evitar las inundaciones”, aseguró la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

“Hay que decirlo con todas tus letras”, dijo, al recordar que en los trabajos de desazolve se han encontrado hasta colchones.

La diputada reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México está haciendo su mejor esfuerzo con el Plan Hídrico, que incluye acciones y presupuesto, para combatir el desabasto de agua y combatir los problemas a causa de las lluvias torrenciales.

“El Plan Hídrico 2025–2030 es una política pública con visión a futuro, conformado por siete ejes estratégicos, este plan se construyó con las 16 alcaldías y con base en foros ciudadanos”, aseguró.

Detalló que se está ejecutando una inversión sin precedentes de más de 3 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica y drenaje. Se están rehabilitando pozos, ampliando plantas de tratamiento, sustituyendo redes de drenaje, y adquiriendo 300 pipas y más de 40 camiones hidroneumáticos para atender fugas, desazolve y distribución de agua.

Inundaciones, tema de corresponsabilidad

“Como ciudadanos tenemos que empezar a hacer nuestro mejor esfuerzo, porque si no, no habrá dinero que alcance para seguir limpiando. Tenemos que empezar por cambiar nuestra cultura para facilitarle el trabajo al Gobierno, perdón pero no es responsabilidad única del gobierno, es un tema de corresponsabilidad”.

Aseguró que es indispensable que las y los ciudadanos colaboren para evitar las inundaciones, “no importa si el gobierno invierte 100 mil millones, no van a alcanzar mientras no seamos responsables”.

El vocero de morena, Paulo García, recordó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, planteó que el agua en la Ciudad de México era un gran reto.

Destacó que el clima cada vez es más extremos y que el Gobierno tiene que actuar en consecuencia, y ya realiza distintas acciones en materia hidráulica y reacciona eficientemente en caso de emergencias derivadas de las lluvias.

“Es un buen programa porque coordina los esfuerzos de las alcaldías, de Protección Civil, del Gobierno local y de los Bomberos. El gobierno tiene que actuar, pero también hay todo un tema que resolver como sociedad y humanidad”.