PVEM CDMX confirma que va sin Morena en elecciones 2027

PVEM CDMX va sin alianza en próximas elecciones (Jennifer Garlem)

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, dio a conocer que no habrá alianza con otros partidos para las elecciones del 2027 y confirmó que no existe una relación con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Ciudad de México.

“El Partido Verde aquí en la ciudad y en muchas partes de la república está más fuerte que nunca y nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027… Puedo asegurar que será una gran elección”, declaró.

Ante medios de comunicación, el legislador detalló que la decisión es debido a la inexistente relación entre partidos; aludió no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo.

“Yo lo ponía en un ejemplo un poquito pintoresco, no ha habido noviazgo, no conozco a mi novia, entonces es difícil”, declaró.

Sesma, también presidente del Congreso capitalino, aseguró que las y los integrantes del partido tienen una gran representación en cada uno de sus distritos, como nunca antes, y “han incrementado su conocimiento, su participación y su cercanía con la ciudadanía”, aseguró.

Incluso, aprovechó para enviar sus saludos a quienes dirigen el partido de Morena en la capital, “si los ven me los saludan”, dijo entre risas.

En SLP también va sin alianzas

La Ciudad de México no es la primera entidad que se deslinda de otros partidos para las siguientes elecciones, recientemente la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, informó que en San Luis Potosí el partido contenderá sin aliados por la gubernatura de ese estado, a disputarse el próximo año.

La dirigente afirmó que el partido cuenta con integrantes capaces de ganar los comicios solos.

“Contamos con perfiles altamente competitivos; mujeres y hombres preparados, con energía, con trabajo y con pasión, pero sobre todo listos para ganar, para ir solos. Y esto es lo más importante para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, afirmó la presidenta nacional.