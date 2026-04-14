Rescatan a usuarios atrapados en elevador del Tren Suburbano en Tultitlán

Momentos de tensión se vivieron en una estación del Tren Suburbano en el municipio de Tultitlán, donde varios usuarios quedaron atrapados dentro de un elevador, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre pasajeros.

El incidente ocurrió cuando el elevador presentó una falla mecánica mientras transportaba a varias personas, quienes quedaron encerradas por varios minutos sin poder salir.

En el video se observa el momento en que elementos de emergencia trabajan para liberar a los usuarios atrapados. Con herramientas especializadas, los rescatistas lograron abrir parcialmente las puertas del elevador para permitir la salida de las personas, quienes fueron auxiliadas una a una.

Testimonios recabados en el lugar señalaron que el elevador comenzó a fallar repentinamente y “daba jalones”, lo que provocó preocupación entre los ocupantes.

Tras el reporte, acudieron al sitio elementos de Protección Civil y personal técnico, quienes implementaron maniobras para garantizar un rescate seguro. A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas, aunque algunos usuarios presentaron crisis nerviosa.

El incidente pone nuevamente sobre la mesa las condiciones de mantenimiento en infraestructura de transporte público, particularmente en sistemas que diariamente movilizan a miles de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Tren Suburbano, que conecta distintos municipios del Estado de México con la capital del país, es una de las principales alternativas de movilidad para trabajadores y estudiantes. En el caso de Tultitlán, forma parte del corredor que incluso se ampliará hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto que busca mejorar la conectividad en la región.

Hasta el momento, autoridades no han detallado las causas exactas de la falla en el elevador, pero se espera que se realicen revisiones para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

El rescate, captado en video, muestra la rápida intervención de los equipos de emergencia y deja ver la vulnerabilidad de los usuarios ante fallas en servicios básicos dentro del transporte público.