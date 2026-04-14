“En dos semanas máximo regresan los franciscanos al refugio”, afirma abogado

Perros rescatados en Cuajimalpa permanecen bajo resguardo en la Brigada de Vigilancia Animal, donde reciben atención veterinaria permanente (Galo Cañas Rodríguez)

El abogado del Refugio Franciscano, Fernando Pérez, dio a conocer que los franciscanitos regresaran al albergue en dos semanas, así lo informó tras una reunión con autoridades del Gobierno capitalino y representantes de la Fundación Haghenbeck.

Pérez celebró que finalmente hubo disposición y la negociación fue “muy fácil”; detalló que el lugar se encuentra casi listo para la inspección del estado del albergue.

“Faltan dos peritajes, uno en materia de agua y drenaje y otro en materia de topografía, esos peritajes los entregamos esta semana y entregándolos, en dos semanas máximo queda pactado que ya está en condiciones el refugio y algo que me da gusto anunciar es que en dos empiezan a regresar los franciscanitos al albergue”, explicó a quienes esperaban afuera del edificio de Gobierno.

Uno de los representantes del Refugio Franciscano reiteró que en esta mesa de diálogo la disposición del Gobierno local fue diferente, “estamos contentos por esto”, dijo al afirmar que la lucha nunca ha sido por el terreno o dinero, sino por amor a los animalitos.

Habrá protocolo especial para adopción

El abogado también informó que luego de que los franciscanitos regresen a su hogar, el albergue, se comenzará con una jornada de adopción bajo un protocolo especial que se ha aplicado durante más de 35 años, pero en esta ocasión será en conjunto con el Gobierno local.

Además se dio a conocer que después de que regresen los animales, se verá la manera de resarcir el daño que se hizo cuando se realizó el operativo de desalojo.

Tanto el representante como el abogado, agradecieron a la sociedad por brindar apoyo al Refugio Franciscano y aseguraron que sin ella no se hubiera logrado tal acuerdo.

El abogado reveló que todo fue más fácil luego de que se diera a conocer el origen del conflicto con la Fundación Haghenbeck, que fue una cláusula millonaria en el contrato de venta del inmueble.

“La fundación pactó una cláusula que dice que, si no entregaba el inmueble en diciembre de 2025, tenía que pagar 6 millones de pesos cada mes. Nunca le dijeron al Gobierno que existía esta cláusula y que ese era el verdadero origen del deseo de que nos fuéramos”.

Agregó que tampoco el refugio fue informado de la cláusula y, en vez de trabajar en conjunto, decidieron hacer el montaje y sacar a los animales del predio.