“La ciudad cero baches”, prometida por Brugada, sigue pendiente

Baches registrados el 1 de julio en Avenida Constituyentes. (Jennifer Garlem)

En la Ciudad de México uno de los problemas urbanos más persistentes son los baches, la situación afecta a millones de ciudadanos que se desplazan diariamente por la capital; no solamente representan un riesgo para la seguridad vial, daños materiales en los vehículos y también contribuyen al colapso del tránsito en las vialidades principales.

En temporada de lluvias el problema se agrava, no sólo porque los baches no se ven, éstos aumentan considerablemente ya que el agua se filtra en el pavimento y lo vuelve frágil; a ello se le suma el desgaste natural del suelo, el tránsito constante de vehículos pesados y, en muchos casos, una mala ejecución de las obras públicas. Lo que genera un gran número de accidentes viales —siendo los ciclistas y motociclistas los más vulnerables—, además de reclamos de los ciudadanos. Las coladeras sumidas y destapadas se suman a esta problemática.

Desde el punto de vista económico, los baches también afectan la productividad, ya que incrementan el tránsito (al ser esquivados por los conductores) y provocan retrasos en el transporte público y privado. Y en caso de causar daños materiales como llantas ponchadas, rines doblados, golpes en la facia, daño en la suspensión y desajustes en la alineación, representa un gasto no planeado para los conductores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, el 69 por ciento de la población considera que los baches son el principal tema a atender en la capital. Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada se comprometió desde el inicio de su gestión a “tener una ciudad cero baches” con el programa “Bachetón”, que arrancó a mediados de octubre —hace 9 meses— con 42 mil baches identificados en 56 colonias, de las mil 837 que hay en las 16 alcaldías.

Baches en Avenida Hidalgo, reportados el 5 de julio.

En ese entonces, la mandataria capitalina detalló que en 169 vialidades de la red primaria se encontraron 15 mil baches, que serían atendidos durante el arranque del “Bachetón”. El Gobierno local se encarga del mantenimiento de la carpeta asfáltica de las avenidas principales y las alcaldías están a cargo de las calles secundarias.

Programa ineficiente

A mediados de marzo, el Gobierno local anunció el “Megabachetón” un operativo con el fin de atender —en aproximadamente 120 días— 277 vialidades primarias de toda la ciudad, “terminar con el rezago” y reparar más de 182 mil baches. Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

La cuenta regresiva es de 10 días para que se cumpla el plazo de los 120 días, las avenidas principales de la capital continúan con cientos de baches, este diario constató que en avenidas como Oceanía, Constituyentes, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Eje 3 Oriente, Miramontes, Periférico, Insurgentes, Av. Central, Av. 608, Eje Central, Calzada Ignacio Zaragoza y en la Av. Hidalgo hay zonas que parecen campo minado por los continuos baches, en algunas se presenciaron más de 6 baches en un tramo de máximo 20 metros.

Camino minado en Constituyentes, reportado 5 de julio.

Los baches sí benefician, impulsan la economía de talacheros

Para los automovilistas los baches representan un gasto no planeado, pero para los talacheros son un beneficio, ya que impulsan su economía, e incluso, quienes están cerca de las zonas con este problema elevan los costos de las reparaciones hasta 4 veces.

“Yo me desplazo todos los días de la GAM a Iztacalco y estos meses he tenido que ir con el talachero unas 6 veces porque se me poncharon las llantas, soló en una ocasión se me dobló el rin y en otra una de las llantas ya no tuvo remedio; una reparación de llanta no es muy costosa, pero te das cuenta que hay algunos talacheros que aprovechan y elevan los precios, me han cobrado desde 60 pesos hasta 200; la reparación del rin salió más cara, pagué 400 y de una llanta usada que me vendieron pagué 700”, comentó uno de los afectados a este diario.

Detalló que aunque al inicio el gasto no es muy significativo, la suma total sí es representativa; además, aseguró que el tiempo invertido no se puede recuperar, “próximamente tendré que cambiar todas las llantas, porque de tantas veces que he caído en baches y se han dañado, ya no están tan resistentes”, dijo.

Circuito Interior, reportado el 6 de julio.

“Gracias a los baches no me falta trabajo”

Aunque los baches representan un problema para los ciudadanos, para los talacheros, han sido un motor para impulsar sus negocios y gracias a los baches “no falta trabajo”; un talachero reveló a Crónica que él ha reparado al menos a 10 carros diarios en temporada de lluvia, su negocio está en una de las avenidas principales de la capital, lleva al menos 8 años con su negocio; aseguró que dicho problema ha incrementado en los últimos años.

“No lo digo por mal, pero gracias a los baches nunca me falta trabajo... Cuando llueve es peor, porque no se ven y la gente cae de lleno. En días así, llegan hasta diez carros con las llantas tronadas y los ingresos aumentan hasta el doble... Si las calles estuvieran perfectas, muchos como yo no tendríamos tanto trabajo. Ojalá hubiera más apoyo para no depender de la desgracia de alguien para ganar dinero. Pero mientras tanto, los baches son parte de la rutina”.

Más de 15 mil denuncias por baches en el primer semestre 2025

De acuerdo con el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, durante los primeros seis meses de este año, se registraron más de 15 mil 122 denuncias de baches en toda la Ciudad de México.

Tan sólo en 2024 se pagaron 10 millones 32 mil 269 pesos por indemnizaciones a 962 automovilistas que dañaron sus vehículos debido a baches, coladeras abiertas o socavones en 2024; en lo que va de este año se han indemnizado 135 conductores con un monto total de 340 mil 250 pesos, esto según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Calzada Ignacio Zaragoza, reportado el 5 de julio.

Panistas llaman a rendir cuentas del “Bachetón”

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México aseguró que el “Bachetón” ha sido un fracaso y un saqueo al erario público debido a que no hay mejoras en muchas de las avenidas que se intervendrían desde el inicio del programa, en octubre 2024, por lo que pedirán a Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras capitalina, un informe sobre la ejecución del gasto y baches atendidos en lo que va del programa.

Los panistas señalaron que es evidente que hay una crisis de infraestructura y que, en cada calle, avenida o cruce importante, hay pavimento deteriorado, pese a que el Gobierno presume que ha atendido más de 42 mil baches en lo que va del año. Destacaron que comprar asfalto de mala calidad para que luego se bote en temporada de lluvias no es resolver el problema.

“Hace unos meses la jefa de Gobierno anunció con bombo y platillo el famoso programa del “Bachetón” para librarnos de los baches, sin embargo parece que fue un anuncio para sacarse la foto porque al día de hoy no hay resultados; hoy la ciudad está peor que nunca en materia de baches. Las recientes inundaciones demuestran que es un problema del día a día, poner parches de asfalto no es la solución, urge un reencarpetamiento total”, comentó Andrés Sánchez Miranda, diputado local del PAN e integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia del Congreso local.