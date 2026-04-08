Diputados de Morena impulsan foros sobre el Sistema de Cuidados con sectores vulnerables

Bancada de Morena organiza foros para abonar al Sistema de Cuidados de la CDMX

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México impulsa una serie de foros, con sectores vulnerables e interesados, sobre el Sistema de Cuidados; estos se realizarán entre abril y mayo de este año en las 16 alcaldías, como parte de la etapa deliberativa de la Consulta para la construcción de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la capital.

Dicha consulta, busca que la ley que regule este sistema nazca desde abajo, con la participación de las personas que más lo necesitan y de quienes lo hacen posible todos los días.

En conferencia de prensa, los legisladores recordaron que las tareas de cuidado son trabajo tienen valor económico y social, cuyo peso ha recaído históricamente sobre las mujeres.

En su intervención, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la bancada, aseguró que con la Ley del Sistema de Cuidados y con la puesta en marcha de esta estrategia, la Ciudad de México se pone a la vanguardia en todo el territorio nacional y América Latina, por tratarse de una política pública encaminada al bienestar de la población.

“Vamos a hacer vanguardia no solamente en el país, sino también en Latinoamérica sobre el Sistema de cuidados. El grupo parlamentario de Morena ha venido acompañando una serie de acciones para impulsarlo, lo que ha incluido charlas, foros. Queremos que la gente opine”, dijo.

Al respecto, explicó que como parte de la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados, su grupo parlamentario ha impulsado la participación de la sociedad, organizaciones civiles y de diversos sectores, con la finalidad de conocer sus necesidades y propuestas en este rubro.

Detalló que se trata de “foros que van a donde vive la gente” y cada sesión convoca a un sector específico. La agenda completa es la siguiente; las sedes de cada foro serán comunicadas a través de las redes sociales de la bancada.

Lunes 13 de abril

10:00 AM — Personas policías

Martes 14 de abril de 2026

16:00 hrs — Personas de la diversidad

Miércoles 15 de abril de 2026

10:00 hrs — Personas conductoras y operadoras del Metro

Jueves 16 de abril de 2026

17:00 hrs — Personas locatarias

Viernes 17 de abril de 2026

12:00 hrs — Personas con trastorno por abuso de sustancias

Lunes 20 de abril de 2026

10:00 hrs — Personas bomberas

Lunes 20 de abril de 2026

17:00 hrs — Centros de atención a la primera infancia

Miércoles 22 de abril de 2026

10:00 hrs — Personas trabajadoras de limpia

Miércoles 22 de abril de 2026

15:00 hrs — Asociaciones civiles, organizaciones sociales y de la sociedad civil

Viernes 24 de abril de 2026

10:00 hrs — Personas productoras

Lunes 27 de abril de 2026

10:00 hrs — Personas conductoras y operadoras de transporte público

Lunes 27 de abril de 2026

14:00 hrs — Personas cámaras empresariales y mipymes

Miércoles 29 de abril de 2026

17:00 hrs — Sector salud

Los legisladores coincidieron en que estos foros son parte de un compromiso más amplio, “construir una ciudad próspera y de buen gobierno que cuide de todas las personas... Una ley de cuidados que no se consulte no puede llamarse ley de cuidados”.

Además hicieron un llamado a las y los vecinos, y representantes de todos los sectores a sumarse a los foros en sus alcaldías.