GCDMX anuncia cambios en Secretaría de Planeación; PAN critica relevos, van 2 en 5 meses

Reprocha PAN, relevo tras relevo en la Secretaría de Planeación de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo —quien asumió el cargo el 4 de noviembre— asumirá la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social en lugar de Araceli Damián; en lugar de Yanes quedará Enrique Irazo.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, señaló que la designación de Pablo Yanes en la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social evidencian una grave falta de rumbo y compromiso por parte del gobierno capitalino en la planeación del desarrollo de la Ciudad.

Lo consideró así, debido a que Yanes deja inconclusa una de las tareas más importantes para la capital: la elaboración del Plan General de Desarrollo 2025-2024, “responsabilidad que ya había sido abandonada previamente por otro titular, sin que hasta ahora existan resultados concretos”.

La panista señaló que se trata de “una cadena de improvisaciones” ya que en noviembre Alejandro Encinas dejó la secretaría y cinco meses después, Yanes.

“Dejaron el cargo sin cumplir con su encomienda. Los dos se fueron sin dar resultados en un tema que es fundamental para el futuro de la ciudad”, subrayó.

Reprocha PAN, relevo tras relevo en la Secretaría de Planeación de la CDMX

No se toma con seriedad la planeación de la CDMX

La legisladora enfatizó que resulta inaceptable que el Gobierno de la Ciudad de México no esté tomando con seriedad la planeación, cuando los instrumentos que se encuentran en proceso definirán el rumbo de la capital para los próximos 15 y hasta 20 años.

“No se puede jugar con el futuro de la Ciudad de México. La planeación no es un trámite administrativo ni un asunto menor; es la base sobre la cual se construye el desarrollo, el orden territorial y la calidad de vida de millones de personas”, afirmó.

Olivia Garza sostuvo que los constantes cambios en áreas clave demuestran desinterés, falta de capacidad y ausencia de visión por parte del Gobierno de Clara Brugada.

“La ciudadanía no merece un gobierno que improvisa, que cambia funcionarios sin resultados y que abandona responsabilidades estratégicas”, enfatizó.

Finalmente, Garza lanzó un enérgico llamado a detener de inmediato la cadena de decisiones erráticas en la administración capitalina.

“La Ciudad de México no puede seguir siendo rehén de la improvisación. Ya es momento de que el gobierno deje de actuar sin rumbo, asuma su responsabilidad y le ponga un alto a estos cambios sin sentido que solo retrasan el desarrollo y ponen en riesgo el futuro de millones de personas”, sentenció.