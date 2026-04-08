Avanza más de 85 % la construcción del Boulevard Teotihuacán–Maquixco

Con un avance superior al 85 por ciento, continúa la construcción del Boulevard Teotihuacán–Maquixco, una vialidad que busca mejorar la movilidad en la región y facilitar el acceso a una de las zonas con mayor afluencia turística del Estado de México.

En un recorrido de supervisión, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez constató el progreso de esta obra, considerada estratégica para la conectividad local. De acuerdo con la información oficial, el proyecto beneficiará a alrededor de 125 mil habitantes y ha generado mil 877 empleos desde el inicio de los trabajos.

La intervención contempla la ampliación de la vialidad, la colocación de pavimento asfáltico y el mejoramiento de la base hidráulica, con el propósito de ofrecer condiciones más seguras para la circulación vehicular.

Además, se incorporan elementos de movilidad no motorizada, como ciclopista, banquetas y guarniciones, con el objetivo de ordenar el tránsito y facilitar el desplazamiento de peatones y ciclistas.

Avanza más de 85 % la construcción del Boulevard Teotihuacán–Maquixco

Autoridades estatales indicaron que esta infraestructura también tendrá impacto en la actividad económica de la zona, al facilitar el traslado de visitantes hacia el corredor turístico de Teotihuacán y sus alrededores. Se prevé que la mejora en los accesos favorezca la instalación de comercios y servicios vinculados al turismo.

El proyecto cuenta con una inversión pública de 56 millones de pesos y forma parte de un conjunto de obras viales impulsadas en distintas regiones del estado para atender rezagos en conectividad y tránsito local.

La conclusión de esta obra permitirá mejorar la circulación entre comunidades de la zona y fortalecer la integración territorial en un punto clave para el turismo y la movilidad cotidiana de habitantes y visitantes.