Magdalena Contreras avanza en percepción de seguridad

Disminuye la percepción de inseguridad en La Magdalena Contreras

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en la alcaldía La Magdalena Contreras, se ha registrado una disminución en cuanto a la percepción de la inseguridad pública. Con estos resultados, se reflejan las acciones implementadas en materia de prevención del delito, proximidad policial y también de recuperación del espacio público.

Los datos anteriormente mencionado muestran que la percepción de inseguridad en la demarcación pasó de de encontrarse en el 65.2 por ciento en diciembre del año pasado al 58.2 por ciento en marzo de 2026, lo que indica una disminución de 7 puntos porcentuales en los primeros tres meses del año presente. Consolidando así a La Magdalena Contreras como una de las alcaldías que han mejorado este indicador en la Ciudad de México.

De igual manera, gracias a la coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ha sido posible que se refuerce la presencia institucional y que se mejore la capacidad de respuesta ante incidencias.

Por su parte, el alcalde Fernando Mercado Guaida enfatizó en que dichos resultados son producto de una estrategia integral que coloca a la seguridad de las y los habitantes en el centro.

“Seguimos avanzando con paso firme en la construcción de entornos más seguros. Estos resultados reflejan el trabajo coordinado, cercano a la gente y basado en la prevención”, comentó.

En este sentido, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha sido igualmente una pieza clave en la implementación de acciones como:

• El fortalecimiento de operativos de seguridad y vigilancia

• La mejora en los esquemas de proximidad policial

• La recuperación de espacios públicos

• La atención focalizada en zonas prioritarias

Todos estos avances reflejan tanto una mejora en los indicadores de percepción, como un incremento en la confianza ciudadana; un elemento fundamental para que la se consolide una alcaldía más segura.