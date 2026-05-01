Convivio por el Día de la Niña y el Niño en la Gustavo A. Madero junto a 20 mil personas

Día del niño y la niña en Gustavo A. Madero

Con el fin de celebrar el Día de la Niña y el Niño, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso encabezó, en una explanada desbordada de entusiasmo y sonrisas, un evento en el que se reunieron más de 20 mil personas para disfrutar de una jornada festiva llena de color, música y convivencia familiar.

Horas antes de que comenzará el festejo, las familias ya comenzaban a llegar a las inmediaciones de la alcaldía, formando largas filas con el objetivo de asegurar su lugar en el evento. Conforme pasaba el tiempo, la expectativa crecía y la tarde le dio paso a un ambiente de emoción constante que se mantuvo durante más de cuatro horas de actividades ininterrumpidas.

Al inicio de la celebración el alcalde le dio la bienvenida a las familias maderenses y destacó lo importante que es generar espacios de alegría y esparcimiento para las infancias.

En su intervención, Lozano subrayó que para su administración, las niñas y los niños son una prioridad, y que con este tipo de celebraciones es posible fortalecer el tejido social por medio del acceso al entretenimiento y a la cultura.

Día del niño y la niña en Gustavo A. Madero

Por otro lado, el alcalde destacó la creación de los Espacios Deportivos y de Esperanza para la Niñez (EDEN). Se trata de un proyecto que busca brindar alternativas de desarrollo integral. En los próximos días se inaugurará el tercer parque EDEN en la colonia Guadalupe Tepeyac, el cual va a contar con laberinto de árboles naturales, zoológico de animatronics, fuentes y diversas atracciones diseñadas para el disfrute de las familias.

“La prioridad de este gobierno es la seguridad de las familias, somos la alcaldía con más patrullas, con más cámaras de vigilancia en toda la Ciudad de México, pero también hemos construido los mejores parques públicos al norte de la Ciudad, son los EDEN’es”.

Igualmente, los EDEN tienen pista de hielo, tirolesas, trenecitos, areneros, pista BMX, carrusel, tirolesas interconectadas, muros para escalar y parques caninos.

Para la celebración se colocó en la explanada diez inflables monumentales con resbaladilla, convirtiendo el lugar en un escenario vibrante donde niñas, niños y adultos encontraron un ambiente y lleno de vida. Con payasos, dinámicas y espectáculos la jornada no solo celebró a la niñez, sino que reafirmó el compromiso de la alcaldía con la construcción de espacios seguros y dignos.

Asimismo, planificado como una celebración integral, el evento también ofreció un mega concierto gratuito, al igual que espectáculos en vivo y la entrega de juguetes para todas y todos los asistentes. Los obsequios fueron desde muñecas y juegos de mesa hasta figuras de acción.

Para finalizar, el punto culminante de la tarde tuvo lugar con la presentación del grupo musical Los Picus, quienes encendieron el ánimo del público con un espectáculo cargado de energía. Con sus coreografías, luces y ritmos pegajosos, lograron que las y los cantaran y bailaran al unísono, convirtiendo el festejo en una auténtica fiesta colectiva.