Hoy no Circula viernes 11 de julio: autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Este programa aplica de lunes a sábado

El programa Hoy No Circula se aplica este viernes 11 de julio en CDMX y Edomex como parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México. La medida sigue en vigor en toda la capital y en municipios mexiquenses con alta concentración vehicular, con el objetivo de restringir el tránsito de ciertos automóviles y así mejorar la calidad del aire en una de las zonas más pobladas del país.

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con las disposiciones oficiales, los vehículos que hoy deben suspender su circulación son aquellos que tienen engomado azul, terminación de placas 9 o 0, y portan holograma tipo 1 o 2. La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas y se aplicará de forma general en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana.

Hoy No Circula Este viernes descansan autos con engomado azul

Hasta el momento, no hay contingencia ambiental, lo que significa que este viernes no se aplica el esquema de Doble Hoy No Circula. Sin embargo, es recomendable estar atento a los comunicados oficiales ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

Vehículos que pueden circular este viernes sin restricción

El programa contempla una serie de exenciones importantes. Los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos o híbridos, están autorizados para circular, ya que presentan niveles mínimos o nulos de emisiones contaminantes.

También están exentos aquellos vehículos destinados a emergencias médicas, seguridad pública, transporte público, servicios funerarios y distribución de alimentos perecederos. Además, los automóviles con placas para personas con discapacidad pueden transitar libremente.

¿De cuánto es la multa por incumplimiento del Hoy No Circula?

Circular con un vehículo restringido durante el horario establecido puede acarrear multas que van de los 2,074.80 a los 3,112 pesos, conforme al Reglamento de Tránsito vigente en la capital y el Estado de México. Las autoridades tienen la facultad de detener al conductor e imponer la sanción correspondiente.

Para evitar contratiempos y apoyar la mejora del medio ambiente, se recomienda revisar con anticipación el engomado, número de placa y tipo de holograma de tu automóvil. También es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales de la CAMe, que actualiza el programa según las condiciones ambientales en tiempo real.