Naucalpan realiza bazar “Manos de Mamá” para impulsar convivencia y bienestar de adultos mayores

Con el objetivo de promover una vida activa, saludable y con espacios de convivencia para las personas adultas mayores, el gobierno de Naucalpan de Juárez llevó a cabo el bazar del Día de las Madres “Manos de Mamá”, organizado por el Sistema Municipal DIF Naucalpan.

La actividad fue impulsada por la administración encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, en coordinación con el DIF municipal, presidido honorariamente por Adriana G. Escobar.

Durante la jornada, personas adultas mayores ofrecieron diversos productos elaborados de manera artesanal, entre ellos manualidades, tejidos y artículos decorativos realizados con creatividad y dedicación. Además, participaron en actividades recreativas, culturales y artísticas enfocadas en fortalecer la convivencia comunitaria.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos permiten generar espacios de integración social y reconocimiento para las personas adultas mayores, quienes continúan participando activamente en la vida comunitaria de Naucalpan.

La directora general del DIF Naucalpan destacó que desde el inicio de la actual administración se han impulsado acciones para brindar mayor atención y oportunidades a este sector de la población, promoviendo actividades que fortalezcan su bienestar físico, emocional y social.

Asimismo, indicó que las personas adultas mayores representan una parte importante de la comunidad, por lo que el gobierno municipal busca crear espacios donde puedan compartir sus conocimientos, experiencia y talento.

Durante el bazar también se realizaron dinámicas de convivencia y presentaciones artísticas que reunieron a familias y habitantes del municipio en un ambiente de celebración por el Día de las Madres.

Las autoridades reiteraron que el DIF Naucalpan continuará desarrollando talleres de manualidades, actividades deportivas, culturales y educativas dirigidas a personas adultas mayores, con el propósito de mantenerlas activas y fortalecer su calidad de vida.

Habitantes que acudieron al evento reconocieron el trabajo de las y los adultos mayores participantes, además de destacar la importancia de abrir espacios para apoyar el emprendimiento y la convivencia social.

El gobierno municipal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario, promoviendo actividades que generen bienestar entre las familias naucalpenses.