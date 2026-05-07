Entre basura, miedo y abandono: las vías de Comuneros reflejan la inseguridad en Ecatepec

En Ecatepec existen zonas donde el abandono urbano se ha convertido en parte de la vida diaria. Una de ellas es el tramo de las vías del tren que cruza la zona de Comuneros, un lugar que durante el día luce desolado y por las noches se transforma en un punto que vecinos consideran peligroso debido a la delincuencia, la falta de iluminación y la acumulación de basura.

A simple vista, el paisaje muestra terrenos baldíos, caminos de tierra, hierba seca y montones de desperdicios regados a los costados de las vías. Bolsas de basura, ropa vieja, restos de comida, llantas y hasta animales muertos forman parte del escenario que diariamente observan quienes viven cerca de la zona.

Los vecinos aseguran que el problema lleva años sin ser atendido de fondo. Aunque en algunas ocasiones se realizan jornadas de limpieza, la basura vuelve a aparecer en pocos días. Habitantes de colonias cercanas señalan que muchas personas utilizan los terrenos como tiraderos clandestinos aprovechando que son espacios poco transitados y sin vigilancia constante.

Sin embargo, para quienes viven en la zona, el problema no solamente es ambiental. La inseguridad se ha convertido en una preocupación permanente.

“En la noche ya nadie quiere pasar por aquí”, comenta una vecina de la zona de Comuneros. Explica que después de cierta hora las calles quedan prácticamente vacías y caminar cerca de las vías representa un riesgo por los constantes asaltos y casos de acoso denunciados por habitantes.

En grupos vecinales de redes sociales es común encontrar publicaciones donde personas alertan sobre robos, intentos de agresión o desapariciones. También circulan mensajes de mujeres que aseguran haber sido perseguidas mientras caminaban cerca de las vías, principalmente en tramos donde la maleza crece demasiado y reduce la visibilidad.

El crecimiento descontrolado de arbustos y árboles secos ha generado espacios utilizados por delincuentes para esconderse, según denuncian vecinos. Además, la falta de alumbrado público provoca que gran parte del camino permanezca en completa oscuridad durante las noches.

Entre basura, miedo y abandono: las vías de Comuneros reflejan la inseguridad en Ecatepec

Algunos habitantes aseguran que los robos se han vuelto parte de la rutina diaria. Teléfonos celulares, mochilas y bicicletas son algunos de los objetos más reportados en denuncias vecinales. Incluso comerciantes y trabajadores que atraviesan la zona para acortar camino prefieren hacerlo acompañados por temor a ser víctimas de la delincuencia.

La problemática también representa un riesgo para la salud. Con las altas temperaturas, la basura acumulada genera malos olores y la presencia constante de insectos y fauna nociva. Vecinos señalan que durante la temporada de lluvias la situación empeora debido a que los desperdicios obstruyen zonas de desagüe y provocan acumulación de agua.

Pese a las denuncias ciudadanas, habitantes consideran que hace falta mayor presencia de autoridades municipales y estatales. Algunos vecinos aseguran que las patrullas rara vez recorren el lugar y que no existen operativos permanentes para inhibir la delincuencia.

Además de la inseguridad, el abandono urbano refleja otro problema que afecta a distintas zonas de Ecatepec: la falta de recuperación de espacios públicos. Terrenos baldíos, calles sin pavimentar y áreas sin mantenimiento forman parte del entorno en varias comunidades del municipio.

Mientras tanto, las vías de Comuneros continúan siendo un punto donde convergen la basura, el miedo y el abandono. Para muchos habitantes, cruzar por la zona se ha convertido en una necesidad diaria, pero también en un riesgo constante.

Vecinos esperan que las autoridades atiendan la problemática con acciones de limpieza, iluminación y vigilancia permanente, antes de que el deterioro y la inseguridad continúen creciendo en uno de los municipios más poblados del Estado de México.