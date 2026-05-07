Tlalnepantla impulsa campaña para prevenir embarazo adolescente en estudiantes

El gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz puso en marcha una campaña enfocada en la prevención del embarazo adolescente entre estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, con el objetivo de brindar información sobre salud sexual, planificación familiar y toma de decisiones responsables.

La estrategia busca generar conciencia entre las y los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la salud reproductiva, así como prevenir situaciones que puedan afectar su desarrollo personal, académico y emocional.

De acuerdo con autoridades municipales, la campaña contempla pláticas informativas, talleres y actividades educativas dentro de escuelas del municipio, donde especialistas abordan temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual y derechos sexuales y reproductivos.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos es reducir los índices de embarazo adolescente mediante la educación y el acceso a información clara y confiable para estudiantes y familias.

Durante las actividades también participan personal médico, psicólogos y orientadores juveniles, quienes ofrecen asesoría y acompañamiento a las y los estudiantes para resolver dudas sobre sexualidad y salud emocional.

El gobierno local destacó que el embarazo en adolescentes representa uno de los principales retos de salud pública debido a las consecuencias sociales y económicas que puede generar, entre ellas la deserción escolar, dificultades económicas y afectaciones en la salud de madres jóvenes y recién nacidos.

Asimismo, se informó que la campaña forma parte de una estrategia integral de prevención impulsada en coordinación con instituciones educativas y dependencias de salud.

Autoridades municipales señalaron que también se busca fortalecer la comunicación entre padres, madres de familia y jóvenes para promover una educación sexual responsable desde el hogar.

Especialistas consideran que este tipo de programas son fundamentales para brindar herramientas de prevención y fomentar decisiones informadas entre adolescentes. Además, señalaron que la educación sexual temprana ayuda a disminuir riesgos y fortalece el bienestar emocional de las juventudes.

La administración municipal indicó que las jornadas continuarán en distintos planteles educativos de Tlalnepantla durante las próximas semanas, con la intención de llegar al mayor número de estudiantes posible.