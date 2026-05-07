Entregan tarjeta un millón del programa Mujeres con Bienestar en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó en Cuautitlán Izcalli la entrega de la tarjeta número un millón del programa social Mujeres con Bienestar, dirigido a mujeres en condición de pobreza y con carencias de acceso a la seguridad social.

Las autoridades estatales informaron que el programa otorga apoyos económicos y servicios como atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal, asistencia funeraria, capacitaciones, acceso a créditos y opciones educativas para concluir estudios básicos, de bachillerato y licenciatura.

La mandataria estatal señaló que la estrategia busca contribuir al incremento del ingreso económico de las beneficiarias y fortalecer sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

El Gobierno del Estado de México informó que 5 mil 900 mujeres beneficiarias concluyeron el bachillerato, 2 mil terminaron estudios de licenciatura y 10 mil certificaron competencias laborales. Además, 697 mujeres concluyeron estudios de primaria y secundaria con apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

El secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, indicó que la meta de la administración es alcanzar 2 millones de beneficiarias al finalizar el sexenio.

Tanto autoridades estatales como municipales anunciaron la instalación de cuatro clínicas de atención en Cuautitlán Izcalli, con el objetivo de ampliar los servicios de salud para mujeres de la región.