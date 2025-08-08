Caen 11 con mil dosis de droga en Iztapalapa y Coyoacán

Detenidos Personas detenidas durante los cateos. (SSC)

Tras dos órdenes de cateo en inmuebles localizados en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, autoridades aseguraron más de mil dosis de drogas; tres personas fueron detenidas al interior de los domicilios, y otras ocho fueron arrestadas en las inmediaciones de una de las propiedades.

Los despliegues operativos se realizaron como respuesta a varios reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán y San Juan Xalpa, en Iztapalapa.

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Izote, de la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde fueron aseguradas 319 dosis de clorhidrato de cocaína, así como una bolsa con marihuana a granel y fue detenido un hombre.

Tras realizar un cruce de información, el posible implicado cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2019 por robo a negocio.

El segundo cateo se realizó en una propiedad localizada en la calle 11, de la colonia San Juan Xalpa, donde fueron aseguradas 376 dosis de clorhidrato de cocaína y 16 bolsitas de marihuana, donde fueron detenidas dos personas.

En la misma calle, posteriormente, los policías detuvieron a tres mujeres de 60, 41 y 21 años de edad, y dos hombres de 42 y 32 años de edad, por quebrantamiento de sellos, a quienes se les aseguraron 166 bolsitas de cocaína y 15 de marihuana.

Además, en otra acción en la calle 11, los oficiales detuvieron a tres hombres de 34, 22 y 32 años de edad, a los que les decomisaron 166 bolsitas de cocaína, 15 envoltorios de plástico con marihuana, dos dispositivos telefónicos y dinero en efectivo.

Tres de los detenidos en Iztapalapa también cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; el de 42 años cuenta, en el año 2022, por delitos contra la salud; el de 34 también por delitos contra la salud, en 2023, además de que presenta una puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público por robo de bicicleta en 2021.

En tanto que el sujeto de 22 años de edad tiene tres ingresos, todos ellos por delitos contra la salud en los años 2022, 2023 y 2024, y cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público en 2022, igualmente por delitos contra la salud.