Conflicto en el Poli: ¿cuáles son las demandas de los estudiantes del IPN y por qué tomaron Canal Once? (MMANUEL ROSAS/CUARTOSCURO)

Cerca de 500 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron este jueves al interior de las instalaciones de Canal Once, ubicadas en el Casco de Santo Tomás, para exigir una respuesta inmediata a su pliego de demandas por parte de autoridades federales.

Los alumnos inconformes señalaron que las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda no han atendido sus peticiones, pese a que desde días anteriores buscaron entregar formalmente sus exigencias. La protesta se desarrolló de forma pacífica, aunque los estudiantes aseguraron que permanecerán en el lugar hasta obtener una solución.

¿Por qué los estudiantes del IPN tomaron Canal Once?

La movilización comenzó frente a las instalaciones de Canal Once y posteriormente el contingente ingresó al estacionamiento del medio público ubicado sobre la calle Manuel Carpio, en el Casco de Santo Tomás.

Los estudiantes exigieron que se realizara una transmisión en vivo para informar a toda la comunidad politécnica del país sobre la respuesta del gobierno federal a sus demandas.

De acuerdo con alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), las autoridades educativas no recibieron su pliego petitorio durante una visita realizada previamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuáles son las demandas de los estudiantes del IPN?

Los manifestantes exigieron atención inmediata de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda, además de pedir la salida del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Los alumnos también denunciaron presunta falta de diálogo por parte de funcionarios federales. Según relataron, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, no salieron a recibir el documento con sus demandas.

Durante la protesta, los estudiantes insistieron en que el movimiento es pacífico y reiteraron que buscan una solución concreta a sus peticiones.

Estudiantes denuncian agresiones durante la protesta

Los jóvenes inconformes aseguraron que durante la mañana fueron recibidos con golpes en las instalaciones del canal. Sin embargo, reiteraron que mantendrían la protesta de forma pacífica.

En distintos momentos de la movilización, el contingente lanzó consignas para exigir respuestas de las autoridades y reiteró que no abandonarán el lugar sin una solución oficial.

Además, advirtieron que, en caso de no obtener respuesta, podrían volver a movilizarse el próximo 11 de junio en un estadio, aunque no detallaron más información sobre esa convocatoria.

El conflicto estudiantil escala en el IPN

La protesta en Canal Once se suma a otras movilizaciones recientes encabezadas por alumnos y docentes del IPN, quienes han denunciado presunta opacidad en el manejo de recursos y exigido auditorías dentro de la institución.

El conflicto estudiantil ha generado atención entre la comunidad politécnica, especialmente por el aumento de protestas y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México durante las últimas semanas.