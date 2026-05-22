Marchas y manifestaciones CDMX hoy 22 de mayo: Así continuará la protesta del IPN

Los estudiantes del IPN continúan marchas Este viernes protestarán en Circuito Interior (Galo Cañas Rodríguez)

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharán hoy en distintos puntos de la ciudad. Se espera que la protesta bloquee vialidades importantes como el Circuito Interior. Otras marchas numerosas también tendrán lugar el día de hoy.

¿Dónde serán las protestas del IPN hoy 22 de mayo?

La Escuela Superior de Economía del IPN convocó a los estudiantes a las 15:00 horas en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz“, ubicado entre Manuel Carpio y Circuito Interior. Se prevé el bloqueo de esta última vialidad como se vio el día de ayer.

¿Por qué marchan los estudiantes del IPN?

Los estudiantes del IPN llevan ya algunas semanas de marchas continuas. Uno de los ejes centrales es la renuncia del director Arturo Reyes Sandoval, a quien se acusa de una mala gestión durante los seis años que ha estado en el poder. Más allá de esto, los estudiantes exigen garantía de no represalias, transparencia presupuestal y calidad en los docentes.

Las protestas no han cesado en parte por la ausencia de representantes de gobierno en ellas, específicamente Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, y Rosa Icela Ramírez, Secretaria de Gobernación.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación convocó a través de sus redes a los manifestantes para una mesa de diálogo el próximo miércoles 27 de mayo. Esta tiene la intención de llegar a un acuerdo con las demandas de los estudiantes.

¿Qué otras contenciones habrá el día de hoy 22 de mayo en CDMX?

Es importante tomar en cuenta otras marchas numerosas que tomarán lugar el día de hoy. Estas incluyen una por parte de la Faculta de Estudios Superiores (FES) Cuatitlán y otra por parte de la Alianza Nacional Telefonista. En ambas se espera un aforo de al menos noventa personas.

Con respecto a la marcha de los estudiantes de la FES, esta se llevará a cabo con la intención de exigir tarifas económicas para estudiantes usuarios del Tren Suburbano que se trasladan de Cuatitlán a la Ciudad de México y viceversa. Se contempla la apertura de torniquetes en las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlanepantla, San Rafael Lechería, Tultitlán y Cuatitlán de dicho sistema a partir de las 12:00 horas.

Por otro lado, la marcha de la Alianza Nacional Telefonista es parte de su “Jornada de lucha sindical” y tendrá lugar a las 11:00 horas. Darán a conocer su posicionamiento con respecto a la prórroga del título de concesión otorgada a Teléfonos de México, la cual no especifica derechos de los trabajadores. Esta tendrá lugar en el Sindicato de Telefonistas de la República sobre la calzada Manuel Villalongín de la colonia Cuauhtémoc.