Nueva agresión en CCH Sur: ¿Qué pasó y por qué regresa la preocupación tras caso Lex Ashton?

Nueva agresión en CCH Sur La agresión contra un alumno del CCH Sur volvió a generar preocupación entre estudiantes y padres de familia.

El pasado 21 de mayo un nuevo episodio de violencia sacudió a la comunidad estudiantil de la UNAM. De acuerdo a una denuncia realizada a través de redes sociales, Jesús, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, sufrió agresiones por parte de un grupo de estudiantes que lograron burlar los detectores de metal de la entrada e ingresaron con objetos punzocortantes a las instalaciones.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre la seguridad dentro del CCH. Apenas el pasado 22 de septiembre, ocurrió en este mismo plantel el caso de Lex Ashton, un joven de 19 años que apuñaló a dos personas, dejando como saldo la muerte de Jesús Israel de 16 años y lesiones a un trabajador que intentaba detenerlo.

Los protocolos de seguridad implementados parecen no ser suficientes

Tras el ataque de Lex Ashton, la universidad implementó nuevos protocolos para garantizar la seguridad de las y los estudiantes. Según un suplemento difundido a través de la gaceta del CCH Sur el pasado 3 de Febrero, “se instalaron 15 torniquetes de acceso controlado, 2 detectores de metales, 271 luminarias, 50 botones de emergencia y 70 cámaras de videovigilancia, además de 120 metros de reja y barandal”.

Sin embargo, padres de familia cuestionan si realmente estas medidas son realmente efectivas, ya que la denuncia realizada por familiares de Jesús revela que días antes “una persona quería hacer de problemas a Jesús” para posteriormente citarlo en uno de los baños del plantel donde “lo esperaba él y otros tres tipos armados con navajas”.

Denuncia realizada por familiares de Jesús Señalaron que el estudiante fue citado en uno de los baños del CCH Sur, donde presuntamente lo esperaban varios jóvenes armados para agredirlo.

Luego de que la denuncia se viralizara por medio de distintas redes sociales, la escuela se pronunció con respecto a estos hechos. De acuerdo con el boletín informativo, tuvieron conocimiento de una “riña entre estudiantes en los baños del edificio N” la mañana del 21 de mayo, en donde el saldo fue un alumno con “lesiones menores”.

El comunicado asegura que se activaron todos los protocolos de seguridad, así como el acompañamiento de Jurídico y el Secretario General para realizar las denuncias correspondientes.