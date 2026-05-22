Alcaldía Coyoacán, con apoyo de la Marina, va por la recuperación del Parque Huayamilpas

Desde hace años, vecinos de la colonia Ajusco, Coyoacán, han reportado cómo el lago que alguna vez fue el principal atractivo del Parque Ecológico Huayamilpas ha perdido su esplendor al convertirse en una zona de agua pantanosa que hace casi imposible la reproducción de la flora y la fauna propia de los pedregales.

Pájaros, palomas, patos, ardillas, tlacuaches, y más especies de animales habitan los alrededores del lago entre la maleza, el descuido de los árboles, basura y sobreviviendo de la comida y agua limpia que les ofrecen algunos visitantes.

En días recientes se informó que la administración de Coyoacán se pronunció indiferente al caso que fue llevado hasta el Congreso capitalino y frente a la PAOT. En búsqueda de una respuesta, Crónica contactó a la alcaldía y se informó que ya existe un proyecto de rehabilitación del lago de las Huayamilpas.

El proyecto impulsado por la administración de Giovani Gutiérrez contempla la recuperación y mejoramiento de áreas verdes y particularmente una revisión, evaluación y diagnóstico de de esta zona, para lo cual se han mantenido conversaciones con autoridades y representantes del gobierno federal y local con el fin de encontrar una solución técnica y jurídica para la recuperación y protección de la flora y la fauna del Parque Ecológico.

Como primeras acciones, la semana pasada se realizó una primera visita de evaluación en la que participaron autoridades de la Secretaría de Marina y personal de la alcaldía Coyoacán, correspondiente a las áreas de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Social, con el objetivo de que los elementos de la Marina apoyen en tareas técnicas especializadas para la limpieza del lago.

De la misma forma, la alcaldía inició líneas de comunicación con distintas dependencias y organismos federales que pueden sumarse al proyecto, en especial a aquellas que puedan aportar conocimientos técnicos especializados en las áreas que les competen para la recuperación y la protección de la flora y la fauna, entre ellas están la PAOT, la SEMARNAT, SEDEMA y SEGIAGUA.

Personal de la alcaldía confirmó que entre las acciones proyectadas están la limpieza del lago; el posible dragado de la misma; la protección de la fauna como patos, aves migratorias, tortugas y demás especies que habitan en este ecosistema; así como trabajos para el retiro de la nata verde -conocida como chichicastle- que cubre parte del espejo de agua.

La administración reconoce que ha detectado a visitantes que de manera voluntaria han emprendido acciones que buscan la recuperación y protección de la flora y fauna del lugar, así que se busca trabajar en un proyecto que sea coordinado y sumar los esfuerzos individuales que, a la larga generen un efecto que impacte la zona.

Abandono

En 2016, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la CDMX, esta zona fue rehabilitada tras prácticamente desaparecer durante años, incluso algunos ejemplares de patos fueron introducidos para rescatar la tradición familiar de acudir a alimentar a las aves.

Sin embargo, la infraestructura del cuerpo de agua artificial implementado en ese entonces no permite una correcta acumulación del líquido, así que, diez años después, se volvió la zona más abandonada del Parque por su homogeneo color verde provocado por la saturación de nutrientes en la zona.

Administraciones locales han pasado desde entonces sin prestar atención a la solución de la problemática que afecta principalmente a la fauna presente que debe buscar habitar otras zonas del parque, y, al salir de su delimitación corren peligro al cruzarse en el camino de los visitantes o con los perros que son llevados a pasear y que han ido acabando con la vida de numerosos ejemplares.

Una Utopía en Huayamilpas

Huayamilpas se encuentra también como objeto del deseo del gobierno capitalino para que se convierta en una Utopía; esta misma semana el diputado local oficialista, Gerardo Villanueva, líder del movimiento “Limpiemos Coyoacán”, le propuso al alcalde Gutiérrez, durante su comparecencia en el pleno, la construcción de este centro de convivencia.

La justificación del morenista es recuperar espacios públicos y áreas comunes, que aseguró, han sido privatizados por la dirigencia del PAN, pues en la parte del deportivo de Huayamilpas algunos servicios tiene costos como la integración a ligas de fútbol o de basquetbol.