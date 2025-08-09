Acercan medidas de protección prevención del delito en la Feria Comercial por tu Seguridad

Seguridad Se dieron a conocer productos y tecnologías para proteger los bienes de la ciudadanía. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inauguró la Feria Comercial por tu Seguridad, en la cual distintas empresas dan a conocer productos y tecnologías para proteger los bienes de la ciudadanía, así como para prevenir delitos como el robo de vehículo, en la alcaldía Coyoacán.

Los corporativos de las asociaciones impulsados por Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio y Raúl Zapiel, Presidente del Nacional del Consejo de Seguridad Privada realizaron una alianza con la policía capitalina acercan a la gente los servicios y qué tipo de tecnologías pueden poner en sus manos para que se cuiden mejor y para prevenir crímenes. Y lo hacen a precios preferenciales por ser una actividad en la que juntos en alianza participamos y promovemos.

Al mismo tiempo, las dependencias de gobierno, como la Fiscalía capitalina, la SSC y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) también ponen al alcance de la ciudadanía las medidas de autoprotección que pueden implementar para cuidar su patrimonio.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, detalló que buscan reforzar el trabajo que se ha hecho para reducir la incidencia. No es transferirle la carga de la reducción y la prevención a la gente, es trabajar con la gente para prevenir delitos.

La iniciativa de la feria nació por una petición de la jefa de Gobierno quien, para reforzar la Estrategia Contra el Robo de Vehículo, se impulsaron estrategias de prevención.

En colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México existen dos comisiones que revisan, de acuerdo al mandato de Ley que tienen, que no haya corrupción en el actuar policial y supervisan también se cuente con una política de género adecuada en las instituciones de seguridad.

Esta Estrategia ha logrado resultados importantes, entre enero y julio del 2025, destacó Vázquez, se ha reducido ocho por ciento de la de vehículo con sin violencia, conforme al año anterior.

Agregó que en lo que va de la administración, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a más de 240 personas por robo de vehículos y robo de autopartes. Con ello, se han ejecutado 140 cateos para recuperar vehículos robados y autopartes robadas.

Con estos aseguramientos se han decomisado más de tres mil 500 toneladas de autopartes recuperadas.

Si se compara julio de este del 2025 con el mismo mes del año pasado, ese delito bajó 10 por ciento; y en comparación con julio del 2019, el robo de vehículos se ha reducido más del 50 por ciento.